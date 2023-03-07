Помимо нового iMac, Apple работает над новыми системами MacBook Air.

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Сообщается, что инженеры Apple работают над несколькими новыми моделями Mac. Компания штампует компьютеры со своим «временным» кремнием M2. Временный, потому что M1 и M2 производятся по 5-нанометровому техпроцессу TSMC. Основным чипом компании станет M3, который будет изготавливаться по 3-нанометровому техпроцессе. Сообщается, что одним из первых компьютеров Mac, оснащенных M3, станет совершенно новый iMac. Он по-прежнему будет 24-дюймовым и будет иметь множество цветов, как и текущая модель, но он будет иметь другие комплектующие. Для справки, Mac начального уровня от Apple не обновлялся с момента его анонса в 2021 году.

Ранее стало известно, что Apple купила все первые партии 3-нм пластин у TSMC. Похоже, что компания сделала это, чтобы обновить почти все свои Mac в 2023 году. Инсайдеры сообщили, что помимо нового iMac, Apple работает над новыми системами MacBook Air. По данным Bloomberg, в этом году будет выпущена совершенно новая 15-дюймовая модель. Компания также планирует обновить существующий 13-дюймовый MacBook Air. Эта модель была обновлена чипом M2 в июне 2022 года. На данный момент все зависит от сроков появления 3-нм пластин, так как любая машина, которую компания выпустит с M2, станет динозавром, когда появится M3. Тем не менее, Apple может поместить M2 в 15-дюймовый Air, который она может представить на WWDC в июне.

Mac Pro также ждет обновление, предположительно, в конце года.

Ожидается, что переход Apple с 5-нм M2 на 3-нм M3 приведет к значительному повышению производительности и эффективности. Таким образом, ожидается, что 13-дюймовый Air будет заменен на M3, поскольку с момента его обновления прошел почти год. Сообщается, что Apple пытается ежегодно обновлять свой кремний класса M, как это происходит с чипами класса A в iPhone. Раньше они обновлялись через случайные промежутки времени, а другие продукты, такие как iMac, годами не обновлялись.

Ожидается, что в этом году Mac Pro наконец-то получит кремний Apple. Сейчас это последний компьютер Apple, который по-прежнему предлагается с процессором Intel. Недавно вице-президент Apple Боб Борчерс подтвердил индийским СМИ, что модель скоро будет обновлена. «С самого начала мы четко заявляли, что наша цель — перевести всю нашу линейку продуктов на Apple Silicon. И это то, что мы намерены сделать», — сказал он. Он не упомянул Mac Pro, но именно это и предполагалось, если читать между строк.

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Источники Bloomberg сообщают, что M2 Ultra в Mac Pro будет скромным обновлением по сравнению с текущим M1 Ultra. Сообщается, что он будет предлагать 24 процессорных ядра (на четыре больше, чем сейчас) и до 76 ядер графического процессора, по сравнению с 60 в текущем чипе с максимальной производительностью. Он также будет поддерживать до 192 ГБ памяти, по сравнению со 128 ГБ в версии M1.