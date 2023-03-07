Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Apple выпустит в этом году новый iMac с процессором M3
Помимо нового iMac, Apple работает над новыми системами MacBook Air.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Сообщается, что инженеры Apple работают над несколькими новыми моделями Mac. Компания штампует компьютеры со своим «временным» кремнием M2. Временный, потому что M1 и M2 производятся по 5-нанометровому техпроцессу TSMC. Основным чипом компании станет M3, который будет изготавливаться по 3-нанометровому техпроцессе. Сообщается, что одним из первых компьютеров Mac, оснащенных M3, станет совершенно новый iMac. Он по-прежнему будет 24-дюймовым и будет иметь множество цветов, как и текущая модель, но он будет иметь другие комплектующие. Для справки, Mac начального уровня от Apple не обновлялся с момента его анонса в 2021 году.

Ранее стало известно, что Apple купила все первые партии 3-нм пластин у TSMC. Похоже, что компания сделала это, чтобы обновить почти все свои Mac в 2023 году. Инсайдеры сообщили, что помимо нового iMac, Apple работает над новыми системами MacBook Air. По данным Bloomberg, в этом году будет выпущена совершенно новая 15-дюймовая модель. Компания также планирует обновить существующий 13-дюймовый MacBook Air. Эта модель была обновлена чипом M2 в июне 2022 года. На данный момент все зависит от сроков появления 3-нм пластин, так как любая машина, которую компания выпустит с M2, станет динозавром, когда появится M3. Тем не менее, Apple может поместить M2 в 15-дюймовый Air, который она может представить на WWDC в июне.

Mac Pro также ждет обновление, предположительно, в конце года. 

Ожидается, что переход Apple с 5-нм M2 на 3-нм M3 приведет к значительному повышению производительности и эффективности. Таким образом, ожидается, что 13-дюймовый Air будет заменен на M3, поскольку с момента его обновления прошел почти год. Сообщается, что Apple пытается ежегодно обновлять свой кремний класса M, как это происходит с чипами класса A в iPhone. Раньше они обновлялись через случайные промежутки времени, а другие продукты, такие как iMac, годами не обновлялись.

Ожидается, что в этом году Mac Pro наконец-то получит кремний Apple. Сейчас это последний компьютер Apple, который по-прежнему предлагается с процессором Intel. Недавно вице-президент Apple Боб Борчерс подтвердил индийским СМИ, что модель скоро будет обновлена. «С самого начала мы четко заявляли, что наша цель — перевести всю нашу линейку продуктов на Apple Silicon. И это то, что мы намерены сделать», — сказал он. Он не упомянул Mac Pro, но именно это и предполагалось, если читать между строк.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источники Bloomberg сообщают, что M2 Ultra в Mac Pro будет скромным обновлением по сравнению с текущим M1 Ultra. Сообщается, что он будет предлагать 24 процессорных ядра (на четыре больше, чем сейчас) и до 76 ядер графического процессора, по сравнению с 60 в текущем чипе с максимальной производительностью. Он также будет поддерживать до 192 ГБ памяти, по сравнению со 128 ГБ в версии M1.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #tsmc #iphone #imac #mac pro #macbook air
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая утечка раскрывает конфигурацию ядер чипсета Snapdragon 8 Gen 3
Защищенный Ulefone Armor 23 Ultra оснащен двусторонней спутниковой связью, как и iPhone
Новая утечка Apple раскрывает информацию о дисплеях iPhone SE 4, iPhone 15, iPhone 15 Plus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
11
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
8
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
11
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
11
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
19
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
182
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
7
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
19
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
218
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
82
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

Himis
19:29
Импало тех кто купил на 10 долларов дороже год назад имаджинировали?
Nvidia собирается снизить цены на некоторые видеокарты 3000 и 1600 серии
terenty79
19:25
а где уже кучу лет обещанный агс-40, который лягается не так сильно, как этот древний совковский агс-17, и выстрелы из которого 300 мм гомогенной брони пробивают?
Видео работы гранатомёта АГС-17 и ракетного комплекса Фагот в зоне СВО было опубликовано Минобороны
Grincho
19:24
"...Россию во врага номер 1 в глазах украинцев, но за год СВО удалось на этом направлении сделать гораздо больше, чем за предыдущий период..." Это точно - украинцы теперь никогда не простят. Даже те, ...
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
Самолётик
19:23
Однако, если говорить о технических характеристиках Radeon VII по сравнению с GeForce RTX 3070, то стоит отметить, что Radeon VII была выпущена в 2019 году и имеет 16 ГБ HBM2 памяти, в то время как RT...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Eisbrecher
19:22
За всю игру только один раз в текстурах застрял. И один раз моб торчал через стену так, что его можно было застрелить. Но такое вообще часто в играх бывает.
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
terenty79
19:21
у амуде все видеокарты, жалкий провал. уже которое покаление подряд.
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Сергей Vorvort
19:21
Radeon VII в некоторых играх на уровне 3070, которая вышла на 1.5 года позже https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/83181/dzhen-sun-huang-genialnyj-marketolog-ili-obychnyj-lzhec А 2080 Ti действите...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Aleksei Didenko
19:19
DLSS 3.0 провалился, жуткие артефакты
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Анна Невская
19:19
об этом вы можете спросить у своих единомышленников, к коим ученые явно не относятся.
Ученые утверждают, что в квантовом мире можно изменять скорость хода времени
Самолётик
19:17
мнения по поводу Джена Сун Хуанга в общественности расходятся. Некоторые люди считают его гениальным маркетологом, который умеет продавать свои идеи и товары, а другие обвиняют его в ложной рекламе и ...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем