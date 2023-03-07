Дженсен Хуанг хочет побыстрее распродать RTX 3060 и 3060 Ti перед появлением 4060.

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Прежде чем Nvidia выпустила свои графические процессоры Ada Lovelace 40-й серии, компания заявила, что продолжит продавать Ampere вместе с новой серией. Это было в новинку для Nvidia, но для многих это был неожиданный шаг, потому что Ada Lovelace была выпущена как раз тогда, когда криптомайнинг умер. Рынок уже был наводнен новыми и подержанными видеокартами Ampere. Эксперты объяснили это тем, что Nvidia сначала выпустила только свои дорогие графические процессоры, поэтому ей все еще нужны были видеокарты среднего и начального уровня. Теперь Nvidia более серьезно относится к ситуации и планирует снизить цены на старые графические процессоры. Тем не менее, скидки настолько смешны, что мы должны задаться вопросом, почему это вообще происходит?!

Новости о намерениях Nvidia поступают из отчета китайского сайта MyDrivers. В нем говорится, что Nvidia работает со своими партнерами над снижением цен примерно на 7 долларов (это то, что мы заслужили) на некоторые старые графические процессоры, включая серию GTX 1600 и некоторые видеокарты 3000 серии. Сообщается, что спрос на видеокарты достиг своего апогея, и снижение цен направлено на то, чтобы распродать самые востребованные видеокарты и освободить место для более новых графических процессоров 40-й серии. Видеокарты, которые предположительно получают минимальную скидку, включают GTX 1650 и 1630. GTX 1650 в настоящее время является самой популярной видеокартой в статистике Steam Survey и продается по цене около 190 долларов. А второй вариант GTX 1630 — это бюджетный графический процессор, который не требует внешнего питания и продается по цене 135 долларов.

Согласно отчету, крошечная GTX 1650 — самая популярная видеокарта в Steam.

В отчете указывается, что такие видеокарты как GTX 1660, 1660 Ti, 1660 Super и RTX 2060, почти все распроданы. Осталось всего несколько видеокарт среднего уровня, которые нужно распродать с виртуальных полок, чтобы освободить место для их скорой замены. Nvidia также стремится быстрее распродать RTX 3060 и 3060 Ti. Недавно компания обновила RTX 3060 Ti памятью GDDR6X, но оставила цену прежней. Также примечательно, что до сих пор не было разговоров о RTX 4060, вероятно, из-за избыточного количества 3060. Скорее всего, мы не услышим о RTX 4060, пока не будут распроданы все RTX 3060.

Похоже, что Nvidia столкнулась с избытком графических процессоров RTX 3080 Ti и 3090 Ti. Их трудно продать, учитывая их текущую цену, поэтому, возможно, они также могут получить небольшое снижение цены. В связи с этим Best Buy недавно приняла участие в «распродаже» своих высокопроизводительных графических процессоров Ampere Founders Edition. Компания предложила резкое снижение цен и почти моментально распродала их. Дождемся ли мы такой щедрости от российских ретейлеров?!

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В своем последнем отчете о доходах Nvidia сообщила, что ее доход от игр снизился на 46% по сравнению с прошлым годом. Это довольно ощутимая цифра, и компания говорит, что это отчасти связано с избыточными запасами видеокарт.