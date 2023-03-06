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Искусственный интеллект не обязательно должен быть инструментом, который будет полностью выполнять всю работу за человека. Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что системы проектирования искусственного интеллекта, которые получают обратную связь от экспертов-людей, могут быть более эффективными, чем независимые системы проектирования и предполагают, что сотрудничество может быть более продуктивным средством создания высококачественной инфраструктуры.
Инженеры-строители Дат Ха и Жозефина Карстенсен называют этот подход «оптимизацией топологии с учетом человеческого фактора». В области генеративного проектирования на основе искусственного интеллекта набирает популярность метод создания сложной архитектуры за короткий промежуток времени. Несмотря на свою полезность, эти системы не идеальны: они часто чрезмерно компенсируют требования к несущей способности или не обеспечивают максимально возможную прочность по отношению к весу материала. Между тем, проектирование подобных конструкций инженером-человеком занимает много времени (а когда дело доходит до рабочей силы, довольно дорого).
Оптимизация топологии с участием человека — это способ инженеров Массачусетского технологического института объединить эффективность искусственного интеллекта с человеческим опытом. Вместо того, чтобы позволить автоматизированной системе проектирования создавать структуру от начала до конца, Ха и Карстенсен периодически останавливали систему, чтобы оценить ее дизайн и внести коррективы. Внедряя свой опыт на различных этапах процесса проектирования, Ха и Карстенсен добились лучших результатов, чем если бы они позволили ИИ самостоятельно проектировать структуру.
Инженеры проверили свой подход с помощью несущих балок, которые обычно используются в здании или на мосту. Они начали с подачи в автоматизированную систему проектирования нескольких необходимых критериев, таких как требуемая длина балки, точки опоры и несущая способность. Затем они инициировали процесс проектирования системы. Когда они замечали ошибки, они приостанавливали работу системы и пересматривали эти области или давали системе указание провести свои собственные проверки.
Прежде чем вы начнете сомневаться в структурной целостности нового здания, которое только что появилось в вашем городе, не беспокойтесь — инженеры обычно используют «полностью строгий, но значительно более медленные алгоритмы проектирования, учитывающие лежащую в основе физику» для структур, которые в конечном итоге строятся в реальном мире. Но более быстрые и менее полные системы, подобные тем, которые разработали Ха и Карстенсеном, по-прежнему находят применение.
В пресс-релизе Массачусетского технологического института инженеры отмечают, что в зонах стихийных бедствий, военных действий и предприятиях, разрабатывающих небольшое оборудование, как правило, требуются более простые системы автоматизированного проектирования из-за их более низкой стоимости и более меньших требований к обучению. Однако контроль процессов проектирования этих систем может дать более высокие результаты, не требуя почти такого же труда, когда это делает инженер-человек.