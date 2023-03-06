Steam Deck работает на ОС Steam, то есть на Linux, и это немного усложнило трассировку лучей.

реклама

Valve Steam Deck не является самым мощным игровым устройством, но это компенсируется ее небольшими размерами по сравнению с игровыми ПК. Несмотря на скромную мощность, Valve удалось добавить одну из самых требовательных на сегодня графических технологий: трассировку лучей. Эта функция стала доступна в последней бета-версии программного обеспечения, но в настоящее время она поддерживается только в Doom Eternal. В будущем таких игр станет намного больше.

Новая бета-версия 3.4.6 включает несколько улучшений графического драйвера (известного как Mesa). Сообщается, что популярная игра Wo Long: Fallen Dynasty попрощается с графическими искажениями, а в некоторых будущих играх вообще не будет искажений или сбоев, если верить Valve. Безусловно, наиболее заметным изменением является добавление трассировки лучей для Doom Eternal. Пьер-Лу Гриффе из Valve опубликовал пример трассировки лучей в Steam Deck, и выглядит он на удивление хорошо. Однако сам игровой процесс может выглядеть совсем по другому, поэтому нужно подождать видеозаписей геймплея.

Гриффе разместил скриншот Doom Eternal с включенной трассировкой лучей.

Судя по строке состояния в верхней части экрана, Steam Deck находится в док-станции с максимальной нагрузкой графического процессора, а центральный процессор - примерно на половине мощности. На скриншоте мало что происходит, но освещение ясно показывает реалистичные отражения благодаря поддержке трассировки лучей. Игровой портативный компьютер работал со скоростью 35 кадров в секунду, когда был сделан снимок экрана. Это играбельно, но геймеры не хотели бы, чтобы динамичный шутер, такой как Doom, имел такой низкий FPS.

Steam Deck работает на ОС Steam, то есть на Linux, и это немного усложнило трассировку лучей. Doom Eternal — первая поддерживаемая игра, поскольку она использует графический API Vulkan для трассировки лучей. Другие игры полагаются на уровень совместимости Proton для сопоставления API-интерфейсов Windows и DirectX с ОС Steam. Эти игры, вероятно, не будут так хорошо работать с трассировкой лучей. Гриффе подтвердил в следующем твите, что Valve работает над поддержкой DirectX Ray Tracing, но она не готова даже к публичной бета-версии.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если вы хотите посмотреть трассировку лучей в Steam Deck как можно скорее, зайдите в настройки и присоединитесь к каналу бета-тестирования. Все остальные пользователи получат доступ к трассировке лучей Doom Eternal в следующем стабильном обновлении ОС. В будущем появятся и другие возможности трассировки лучей, но геймерам не следует ожидать такой частоты кадров, которая возможна с дискретной графикой.