Согласно Videocardz, технология VSR поддерживается на iGPU, начиная с Intel 10-го поколения (Skylake) и более новых.

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Недавно Nvidia выпустила RTX Video Super Resolution (VSR) для браузеров Chromium. Технология позволяет масштабировать видеоконтент с низким разрешением, используя тензорные ядра, встроенные в графические процессоры Ampere и Ada Lovelace. Например, VSR может масштабировать видеопоток 1080p до 4K, что отлично подходит для тех, у кого мониторы с высоким разрешением. Nvidia сообщила, что 90% потокового видео сегодня имеют разрешение 1080p или ниже, так что это полезная технология. Когда Nvidia анонсировала RTX VSR, многие задались вопросом, попытается ли AMD сделать что-то подобное. На удивление, Intel сделала это быстрее, чем AMD. Новая технология доступна для некоторых графических процессоров Intel, как дискретных, так и интегрированных.

Новость о появлении этой функции неофициальная; однако пользователи сообщают, что технология работает. Согласно Videocardz, VSR поддерживается на iGPU, начиная с Intel 10-го поколения (Skylake) и более новых процессорах. Она также работает на видеокартах Arc. Чтобы ее использовать, необходимо добавить строку в настройках Chrome: -enable-features=IntelVpSuperResolution. Вам также необходимо запустить как минимум Chrome 109. Для сравнения, Nvidia требует как минимум версию Chrome 110, которая является самой последней, или последнюю версию Edge и новейший графический драйвер.

Intel VSR при включении и выключении показывает резкое увеличение резкости.

Хотя это «бесплатная» функция, при условии, что у вас есть подходящее оборудование, некоторые пользователи не захотят ее использовать по различным причинам. В отчете об ошибках Chromium, сотрудник Intel говорит, что технология потребляет много энергии. В сообщении от апреля 2022 года говорится: «Видеопроцессоры в новых поколениях графических процессоров Intel (Gen9+) могут поддерживать суперразрешение на основе искусственного интеллекта, что может значительно улучшить качество видео для онлайн-обучения, видеоконференций и игровых сценариев. Недостатком является то, что она будет потреблять гораздо больше ресурсов и мощности графического процессора. Так что лучше включать ее там, где есть внешний источник питания».

Один пользователь Twitter сообщил, что его ноутбук после включения VSR издавал звук реактивного двигателя. Поэтому, возможно, лучше пока не включать эту функцию на ноутбуках. К тому же, стоит проверить, есть ли у вас поддерживаемый Intel iGPU. Videocardz сообщил, что энтузиасты не смогли заставить технологию работать с процессором Tiger Lake.

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Intel официально не сообщала про поддержку VSR, но функция может появиться в следующем обновлении драйвера. Энтузиасты попробовали версию Nvidia, когда она недавно была выпущена и не заметили никаких улучшений. Кроме того, некоторые пользователи Reddit сообщили об увеличении потребления видеокартой до 200 Вт при масштабировании видео с 1080p до 4K. Такая высокая цена, которую нужно принять, чтобы посмотреть более четкое видео.