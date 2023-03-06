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Ютуберы собрали 43-дюймовый игровой ноутбук, используя Intel NUC 11 и фанеру
Огромный ноутбук весит 45 кг, а толщина корпуса составляет 5 см.
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Производители ноутбуков в последние годы сосредоточились на том, чтобы сделать системы максимально тонкими. Но нашлись компьютерные энтузиасты, которые были недовольны этой тенденцией и решили пойти в противоположном направлении. Просто ради забавы и чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, они с нуля построили огромный 43-дюймовый игровой ноутбук. Готовый продукт выглядит так, как и следовало ожидать от игрового ноутбука со светодиодной подсветкой и огромным дисплеем. Однако это не самый практичный компьютер весом 45 кг.

Отличительной особенностью ноутбука является 43-дюймовый телевизор, привинченный к фанерной раме с помощью крепления VESA. Такой же тип дерева использовался для всего корпуса ноутбука и именно это делает его таким тяжелым. Алюминиевые «рычаги» по краям соединяются с изготовленными на заказ петлями, позволяющими открывать и закрывать ноутбук. Толщина основания ноутбука составляет 5 сантиметров, что было основным ограничением того, какое оборудование можно там разместить. Дисплею также требовался мощный источник питания, поэтому они оснастили его тремя батареями: одна питает дисплей, одна питает компьютер, а третья предназначена для светодиодов.


Собрал полностью игровой ноутбук, они провели пробный запуск, чтобы проверить, будет ли он загружаться и обеспечивать достаточную мощность для запуска игр. Удивительно, но портативные батареи работали нормально и автор ноутбука сказал, что система потребляет около 260 Вт при полной нагрузке. По словам HotHardware, за производительность этого монстра отвечает Intel NUC 11. Игровой ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake и графическим процессором RTX 2060. Напомню, что этот процессор имеет максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц. Кроме того, он оснащен графическим процессором Turing и может обрабатывать трассировку лучей.

Поскольку система работала стабильно, оставалось всего лишь напечатать специальные 3D-кронштейны, чтобы удерживать детали на месте. Затем пришлось отполировать поверхность ноутбука, чтобы он выглядел эстетично. Завершает сборку массивная клавиатура неизвестного производителя. Тем не менее, клавиатура пропорциональна остальной части ноутбука и идеально вписывается в него. Также есть встроенный трекпад и небольшие отверстия в корпусе, которые обеспечивают вентиляцию внутри корпуса и не дают системе перегреваться.

Внутри есть три батареи, Intel NUC и гигантская клавиатура.

С одной стороны, проект удался, но было бы интересно посмотреть, смогут ли они сделать его легче, используя больше пластика вместо дерева. Однако такое решение может оказаться недостаточно жестким, чтобы предотвратить поломку креплений дисплея. Как отмечают авторы проекта, чтобы комфортно пользоваться ноутбуком нужно подкладывать что-то на ноги. Кроме того, его огромный размер требует двух человек, чтобы открыть дисплей, так что это не практично.

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Проект напоминает самую большую в мире Xbox Series X. Консоль имела размеры более 2 метров в высоту и весил более 113 кг. Этот огромный и главное работающий Xbox, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. К огорчению ютуберов, на данный момент 43-дюймовый ноутбук не получил ни одного сертификата «крупнейшего в мире». 

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#игровой ноутбук #intel nuc #intel core i7-1165g7 #43-дюймовый игровой ноутбук #nvidia rtx 2060 #самодельный ноутбук
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