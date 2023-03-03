По словам Маска, инвестировавшего в проект огромные деньги, Neuralink предстоит «долгий путь», чтобы выпустить коммерческое устройство.

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С конца прошлого года Илон Маск живет и дышит социальной сетью Twitter, но это далеко не единственная его головная боль. Бизнес-магнат также управляет Tesla, SpaceX и Neuralink. Когда Маск говорит о последнем проекте, он обычно утверждает, что испытания мозгового чипа Neuralink на людях не за горами. Совсем недавно Маск сказал, что ожидает одобрения FDA (американского регулятора) этой весной. Однако в новом отчете утверждается, что эти сроки не только нереалистичны, регулятор вообще отклонил заявку Neuralink до тех пор, пока компания не решит десятки проблем со своим имплантируемым устройством.

Neuralink стремится создать интерфейс мозг-компьютер (BCI), который позволит человеку управлять компьютером с помощью мыслей. Такая технология может быть бесценна для людей с параличом или другими заболеваниями, влияющими на подвижность. Это также может привести к новым способам взаимодействия с технологиями для людей без каких-либо физических недостатков. Во-первых, компания должна доказать, что может имплантировать чипы, не повреждая мозг пациента. Судя по всему, у Илона Маска не получилось убедить FDA в этом.

Тяжелое решение, которое Neuralink не обсуждала публично, связано с многочисленными проблемами, начиная от простых до серьезных. Например, FDA хочет, чтобы компания подтвердила, что ультратонкие электроды, более 1000 из которых будут вставлены в мозг первых испытуемых Nueralink, не будут ломаться со временем. Точно так же Neuralink еще предстоит продемонстрировать, что имплантат можно удалить, не повреждая мозг. У FDA также есть опасения по поводу батареи, в которой используется уникальная система беспроводной зарядки, продемонстрированная в ходе тестирования компании на обезьянах. Агентство хочет, чтобы Neuralink показала, что вероятность отказа литий-ионного элемента очень мала. Если какой-либо компонент устройства перестанет работать должным образом, батарея может перегреться и повредить ткань мозга.

По данным Reuters, в сообщениях нынешних и бывших сотрудников Neuralink чувствуется враждебность по отношению к регулирующим органам. Они говорят, что под руководством Маска Neuralink устанавливает агрессивные графики и рассматривает регуляторов как препятствия на пути к достижению этих целей. Национальный институт здравоохранения США (NIH) ранее связывался с компанией, предлагая поддержку в рамках ее проекта BRAIN (исследование мозга посредством продвижения инновационных нейротехнологий), но Neuralink отказался. Сотрудники говорят, что Маск был непреклонен в том, чтобы держать NIH на расстоянии вытянутой руки, опасаясь повышенного внимания общественности. С тех пор правительство начало расследование экспериментов Neuralink над подопытными животными.

Имплантат Neuralink будет использовать крошечные электроды в мозгу для считывания и интерпретации активности нейронов.

Сотрудники сравнивают подход Маска к Nuralink с тем, что он сделал в Tesla, которая внедрила новые функции, такие как автомобильные игры и возможности самостоятельного вождения, которые регулярно вызывают гнев защитников безопасности и регулирующих органов. Однако создание имплантируемого медицинского устройства отличается от создания автомобиля. Сотрудники также недовольны склонностью Маска тратить большую часть своего времени на другие предприятия, такие как SpaceX, Twitter и Tesla. И все же он остается с компанией даже в тяжелые времена, потому что большинство из восьми основателей Neuralink ушли.

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Даже после всего этого эксперты по регулированию считают, что Neuralink в конечном итоге преодолеет требования FDA. Технология мозговых чипов может изменить жизнь многих людей, поэтому NIH помогает многим конкурентам Neuralink в разработке безопасного мозгового имплантата. Synchron, которая использует технологию, очень похожую на Neuralink, недавно получила разрешение на проведение своих первых испытаний на людях.