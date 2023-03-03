Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
В США отклонили испытание мозгового чипа Илона Маска Neuralink из-за рисков для безопасности
По словам Маска, инвестировавшего в проект огромные деньги, Neuralink предстоит «долгий путь», чтобы выпустить коммерческое устройство.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

С конца прошлого года Илон Маск живет и дышит социальной сетью Twitter, но это далеко не единственная его головная боль. Бизнес-магнат также управляет Tesla, SpaceX и Neuralink. Когда Маск говорит о последнем проекте, он обычно утверждает, что испытания мозгового чипа Neuralink на людях не за горами. Совсем недавно Маск сказал, что ожидает одобрения FDA (американского регулятора) этой весной. Однако в новом отчете утверждается, что эти сроки не только нереалистичны, регулятор вообще отклонил заявку Neuralink до тех пор, пока компания не решит десятки проблем со своим имплантируемым устройством.

Neuralink стремится создать интерфейс мозг-компьютер (BCI), который позволит человеку управлять компьютером с помощью мыслей. Такая технология может быть бесценна для людей с параличом или другими заболеваниями, влияющими на подвижность. Это также может привести к новым способам взаимодействия с технологиями для людей без каких-либо физических недостатков. Во-первых, компания должна доказать, что может имплантировать чипы, не повреждая мозг пациента. Судя по всему, у Илона Маска не получилось убедить FDA в этом.

Тяжелое решение, которое Neuralink не обсуждала публично, связано с многочисленными проблемами, начиная от простых до серьезных. Например, FDA хочет, чтобы компания подтвердила, что ультратонкие электроды, более 1000 из которых будут вставлены в мозг первых испытуемых Nueralink, не будут ломаться со временем. Точно так же Neuralink еще предстоит продемонстрировать, что имплантат можно удалить, не повреждая мозг. У FDA также есть опасения по поводу батареи, в которой используется уникальная система беспроводной зарядки, продемонстрированная в ходе тестирования компании на обезьянах. Агентство хочет, чтобы Neuralink показала, что вероятность отказа литий-ионного элемента очень мала. Если какой-либо компонент устройства перестанет работать должным образом, батарея может перегреться и повредить ткань мозга.

По данным Reuters, в сообщениях нынешних и бывших сотрудников Neuralink чувствуется враждебность по отношению к регулирующим органам. Они говорят, что под руководством Маска Neuralink устанавливает агрессивные графики и рассматривает регуляторов как препятствия на пути к достижению этих целей. Национальный институт здравоохранения США (NIH) ранее связывался с компанией, предлагая поддержку в рамках ее проекта BRAIN (исследование мозга посредством продвижения инновационных нейротехнологий), но Neuralink отказался. Сотрудники говорят, что Маск был непреклонен в том, чтобы держать NIH на расстоянии вытянутой руки, опасаясь повышенного внимания общественности. С тех пор правительство начало расследование экспериментов Neuralink над подопытными животными.

Имплантат Neuralink будет использовать крошечные электроды в мозгу для считывания и интерпретации активности нейронов.

Сотрудники сравнивают подход Маска к Nuralink с тем, что он сделал в Tesla, которая внедрила новые функции, такие как автомобильные игры и возможности самостоятельного вождения, которые регулярно вызывают гнев защитников безопасности и регулирующих органов. Однако создание имплантируемого медицинского устройства отличается от создания автомобиля. Сотрудники также недовольны склонностью Маска тратить большую часть своего времени на другие предприятия, такие как SpaceX, Twitter и Tesla. И все же он остается с компанией даже в тяжелые времена, потому что большинство из восьми основателей Neuralink ушли.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Даже после всего этого эксперты по регулированию считают, что Neuralink в конечном итоге преодолеет требования FDA. Технология мозговых чипов может изменить жизнь многих людей, поэтому NIH помогает многим конкурентам Neuralink в разработке безопасного мозгового имплантата. Synchron, которая использует технологию, очень похожую на Neuralink, недавно получила разрешение на проведение своих первых испытаний на людях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #илон маск #twitter #spacex #neuralink #мозговой имплантат #мозговой чип
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илону Маску пока не разрешили чипировать людей даже в рамках тестирования
Компания Tesla Илона Маска выпустила уже 4 000 000 электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
43
Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
5
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
+
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития
7
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
6
Почему в 2023 году не стоит покупать старые флагманы NVIDIA, а GeForce RTX 3090 Ti не дешевеет
6
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
13
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Археологи обнаружили следы вымершего человеческого вида возрастом 500 000 лет
4
GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
6
Похоже, новый драйвер чипсета AMD решает проблемы распределения нагрузки на всех чиплетных ЦП Ryzen
5
Опубликовано видео работы САУ Малка 203 мм в зоне СВО
+
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
8
«Зерновой коридор» для Украины может быть закрыт, если не будут учтены интересы России
6
ВВС США будут делать топливо для самолётов из кукурузы
8
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
7
Почему GeForce RTX 3060 так и не стала самой популярной видеокартой, и когда ждать скидок от NVIDIA
14
Сербский президент Александр Вучич пообещал арестовать бойцов ЧВК «Вагнер» по прибытию в Сербию
8
Вирус BlackLotus обходит большинство антивирусов и обновлённые механизмы безопасности Windows
+

Популярные статьи

Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
70
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
25
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
150
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
16
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
192
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
13
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
305
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2

Сейчас обсуждают

Сергей Макеев
18:13
Ждем замера производительность Atomic Heart в Qemu на встройке интел!
Энтузиаст запустил Atomic Heart на процессоре Эльбрус-8С – на что способны российские технологии
Alex Zamfol
18:13
Что-то мне подсказывает, что это унылый шеша
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
NONsens
18:12
Ну вообще, в 2009 i7 были ещё дорогими - и сами, и платы, и новая память. Вдобавок ещё и грелись как утюг даже на 4.0.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
motorocker1977
18:12
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
Ruslan К
18:10
Давай хрюкни
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
Timophey
18:09
ты болобол это к чему вообще? по теме статьи есть что сказать?
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
Сергей Макеев
18:08
"8700T, GTX 1070, 1920x1080, HDD (пока)." Почему "T"? Ноутбук что ли? А вообще, конечно, слов нет... С таким железом лезть тестировать...
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
swr5
18:08
А какие ваши критерии нужности?
В МИД РФ сказали, сколько будет продолжаться СВО, и допустили квалификацию стран НАТО как спонсоров терроризма
[IRanPast]
18:07
Замечательное рабское лепетание
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
Вежливый-B_R-A-D-L-E-Y
18:07
То есть, этот рост достигнут силой оружия, а не мощной экономикой или чем-то еще, но в современном мире это имеет особую ценность. Скажем так, Украина стала единственной страной, способной стирать «кр...
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем