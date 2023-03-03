В январе в статистике Steam дебютировала видеокарта GeForce RTX 4090.

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Valve уже много лет публикует собственный отчет в котором собирается статистика оборудования геймеров, которые подключаются к Steam. Это показывает лишь какую-то часть игровых компьютеров, но это игровое сообщество является платежеспособным и показывает динамику распространения новых видеокарт. Сообщается, что Valve обновила свою статистику новыми данными за февраль 2023 года и там появились новые "участники". Наиболее примечательным является появление RTX 4080 и 4070 Ti. Их появление в опросе является признаком их популярности, поскольку они были выпущены совсем недавно. Модель 4080 вышла в ноябре, а 4070 Ti поступила в продажу в январе. Напротив, AMD Radeon RX 7900 XTX и XT еще не фигурировали в обзоре. Однако карты Radeon были выпущены в середине декабря, так что прошло не так много времени.

Что касается графических процессоров Ada Lovelace, RTX 4090 была первой, которая появилась в статистике Steam, несмотря на ее непомерную цену в 1599 долларов. Согласно TechSpot, это случилось в январе. Этот флагманский графический процессор захватил 0,3% аудитории Steam, что делает его наиболее часто используемым графическим процессором серии RTX 4000. Сразу за ним стоит RTX 4080 — по цене 1200 долларов, она стоит более разумно, но ее критиковали за то, что она на 500 долларов дороже, чем ее предшественник. Их также относительно легко найти в магазинах, кроме версии Founders Edition. По результатам Steam, 4080 сейчас удерживает 0,19% аудитории. Наконец, там появилась RTX 4070 Ti, рекомендованная производителем розничная цена которой составляет 799 долларов. Она есть у 0,17% пользователей Steam.

Steam показала характеристики персонального компьютера среднестатистического геймера. (Изображение: Steam)

Учитывая, как недолго видеокарты продаются в магазинах, эти цифры небольшие, но достаточно впечатляющие. Для сравнения, RTX 3090 продается уже более двух лет, и ее доля составляет всего 0,50%. Предыдущий флагманский графический процессор Turing, RTX 2080 Ti, имеет только 0,43%.

Наиболее часто используемым графическим процессором по-прежнему является GTX 1650, графический процессор стоимостью 200 долларов и всего с 4 ГБ видеопамяти. Тем не менее, для большинства игр этой видеокарты достаточно, поскольку 1080p по-прежнему остается самым популярным игровым разрешением. В целом, в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались графические процессоры Ampere 30-й серии. RTX 3060, 3060 Ti и 3070 добились успеха. Сейчас их легко найти, и это отличные графические процессоры среднего класса. RTX 2060 также спокойно вывозит игры класса ААА в 1080р (если не выкручивать настройки на ультра), как и GTX 1060 шестилетней давности.

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Одна вещь, которая выделяется на графике, — это доминирование Nvidia. AMD не появляется до 14-го места со встроенной графикой. Самым популярным дискретным графическим процессором AMD является Radeon RX 580 с 1,06% аудитории. Количество Radeon 6600, 6600 XT и 6700 XT также выросло в феврале всего на 0,1%.