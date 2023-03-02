Европейское космическое агентство объявило выдвинуло предложение по установлению часового пояса для Луны.

реклама

Несмотря на удаленность Луны от любого часового пояса здесь, на Земле, космические агентства до сих пор описывают лунные экспедиции с точки зрения своих собственных часовых поясов.

Но некоторые космические организации призывают к переменам. В своем заявлении в понедельник Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о совместных усилиях по установлению часового пояса для Луны. Разработана платформа под названием LunaNet, которая будет заключать в себе «взaимнo coглacoвaнныe cтaндapты, пpoтoкoлы и тpeбoвaния к интepфeйcy, пoзвoляющиe бyдyщим лyнным миccиям paбoтaть вмecтe».

Такое предложение были выдвинуто после дискуссий в технологическом центре ЕКА ESTEC в прошлом году. Организации выразили заинтересованность в «определении общего лунного эталонного времени», которое будет использоваться для стандартизации того, как государственные космические агентства и частные организации определяют время на Луне.

Организации исторически использовали свои собственные земные часовые пояса для определения лунных событий. ЕКА заявила, что современные средства связи для дальнего космоса позволили организациям синхронизировать бортовые хронометры с измерениями времени здесь, на Земле, что имеет решающее значение для облегчения двусторонней связи. Но по мере того, как все больше организаций планируют свои лунные миссии, этот метод может стать запутанным. Когда две организации одновременно находятся на Луне или на ее орбите, им необходимо будет общаться друг с другом, а использование разных часовых поясов сделает это сложной задачей. Трудно координировать действия с кем-то, когда он использует другой часовой пояс, особенно когда события должны быть рассчитаны с точностью до минуты или секунды.

Однако установить «лунный часовой пояс» будет непросто. Часы на Луне идут быстрее, чем у нас здесь, на Земле, время там ускоряется примерно на 56 микросекунд в день. К тому же, время идет там по-разному в зависимости от точного положения на Луне (на орбите и на поверхности разные значения), что заставляет организации задаваться вопросом, следует ли сохранять часовой пояс Луны независимым от Земли.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Единая система времени также потребует от организаций использования селеноцентрической системы отсчета, которая обеспечивает последовательное измерение точных различий между заданными точками. Организации делали это раньше ради глобальных навигационных спутниковых систем или GNSS, но на этот раз их система отсчета должна быть практичной для космонавтов, находящихся на орбите вблизи Луны или непосредственно исследующих ее.