Ryzen 9 7945HX продемонстрировал впечатляющую многоядерную производительность в первых тестах.

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Поскольку битва между Intel и AMD на рынке процессоров для настольных компьютеров завершена, теперь фронт в этой схватке переместился на мобильные устройства. Intel уже выпустила серию высокопроизводительных мобильных процессоров HX. Тем не менее, AMD потребовалось немного больше времени, и только сейчас она начинает отправлять обозревателям ноутбуки со своим новейшим кремнием. Вчера появились первые тесты мобильного флагмана AMD. Хотя он и проигрывает Intel в одноядерной производительности, но превзошел его в многоядерных тестах. Еще более впечатляющим является то, что при этом потребляется меньше энергии.

На сайте Notebookcheck протестировали ноутбук Asus с высокопроизводительным процессором AMD Dragon Range. Это 16-ядерный процессор с 32 потоками, получивший название Ryzen 9 7945HX. Он может увеличить частоту одного ядра до 5,4 ГГц, а его базовая частота составляет 2,5 ГГц. Центральный процессор имеет 64 МБ кэш-памяти L3 и TDP 55 Вт, хотя он может достигать 75 Вт, если будет максимальная нагрузка. Тем не менее, рецензент утверждает, что процессор может потреблять до 120 Вт, когда все 16 ядер Zen 4 находятся под полной нагрузкой. Его соперником от синей команды является Intel Core i9-13980HX. Это флагманский мобильный процессор Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками (8P+16E). Он может разогнать одно ядро немного выше, чем чип AMD и достигнуть частоты 5,6 ГГц. Однако он также потребляет больше энергии. Intel заявляет, что процессор может потреблять 157 Вт со всеми задействованными ядрами.





В ходе тестирования процессор Intel превзошел процессор Zen 4 в однопоточных тестах, включая 7-Zip, Cinebench и т.д. Разница между ними составила примерно 3%, в основном из-за более высокой тактовой частоты Intel, равной 5,6 ГГц. Он также потребляет больше энергии. По оценкам сайта, ядра Zen 4 потребляют около 27 Вт энергии, а ядра P в 13980HX требуют 34-36 Вт. Ryzen 9 7945HX также на 27% быстрее в одноядерной производительности, чем его предшественник Zen 3+ Ryzen 9 6900HX. Это внушительный прогресс.

Однако когда дело доходит до многоядерной производительности, все меняется. Ryzen 9 7945HX с небольшим отрывом обогнал процессор Intel в ряде многоядерных тестов. Например, в Cinebench R23 чип AMD набрал 34 521 балл по сравнению с 33 052 баллами Core i9. Он также добился этой победы, используя меньше энергии, поскольку его максимальная мощность составляет 120 Вт. По оценкам обозревателей, процессор Raptor Lake потребляет от 180 до 190 Вт при полной нагрузке.

Мобильная линейка AMD 7000-й серии. (Изображение: AMD)

Чтобы уравнять шансы, они также запустили Core i9 с той же мощностью, что и процессор Ryzen. Снижение мощности процессора Intel повлияло на производительность, что сделало сравнение более интересным. В этом сценарии Core i9-13980HX набрал в Cinebench 28 333 балла по сравнению с первоначальным показателем AMD 34 521 балл. Это разница в 21% при том же энергопотреблении, так что убедительная победа AMD.

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Однако новости не так уж плохи для Intel. Эксперты также провели игровые тесты с разрешением 1080p и обнаружили, что процессоры Intel победили с графическим процессором RTX 4090. Ryzen 9 7945X в целом занял лишь среднее место, вероятно, из-за более низкого энергопотребления. Тем не менее, AMD Dragon Range станет отличным процессором для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Что будут предлагать мобильные графические процессоры RDNA 3, еще предстоит выяснить, но ожидается, что они не смогут конкурировать с RTX 40-й серии. Когда они были анонсированы на CES, в спецификациях указывалось, что они предназначены для ноутбуков среднего уровня, поскольку два графических процессора верхнего уровня имеют 128-битный интерфейс памяти и 8 ГБ видеопамяти.