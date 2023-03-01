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Ученые сообщили, что Солнце вот-вот войдет в период пиковой активности, называемый «солнечным максимумом». Этот промежуток солнечного цикла обычно сопровождается обильными солнечными пятнами и вспышками, поскольку магнитные полюса Солнца меняются местами. Но что это значит для нас здесь, на Земле?
Во-первых, важно понять, что происходит на Солнце во время солнечного максимума. Солнце постоянно подвергается внутреннему движению, называемому конвекцией, при котором его плазма устремляется к поверхности, а затем по мере охлаждения опускается обратно к ядру звезды с температурой 27 миллионов градусов. Именно этот процесс создает сильные магнитные поля на полюсах Солнца. Однако примерно каждые десять лет эта конвекция становится нестабильной, в результате чего северный и южный полюса Солнца меняются местами. Этот момент солнечного цикла запускает период интенсивной активности на поверхности Солнца, приводящий к тому, что мы называем солнечным максимумом.
Солнечный максимум дает астрономам прекрасные изображения солнечных пятен и ярких солнечных вспышек. Астрономы также проводят этот период в поисках корональных выбросов массы, или КВМ, когда Солнце выбрасывает массивные шары плазмы со скоростью от сотен до тысяч километров в секунду. Но поскольку Солнце находится так близко к Земле, эти явления имеют реальные последствия для нас, людей, и нашей инфраструктуры, зависящей от электричества.
По словам профессора космической физики Университета Рединга Мэтью Оуэнса, который дал интервью изданию Insider на этой неделе, следующий солнечный максимум может нарушить радиосвязь, воздушные перевозки и нашу энергосистему. Ионосфера Земли подвергается воздействию, когда Солнце выбрасывает в нашу сторону энергию и заряженные частицы. Поскольку радиосигналы должны отражаться от ионосферы, чтобы достичь места назначения, это создает проблемы для общественной безопасности, отслеживания погоды и аэрокосмических операций. Самолетам также требуется радио- и GPS-связь, которая также может быть нарушена. А когда геомагнитные бури создают "дыры" в ионосфере Земли, это приводит к случайным взрывам трансформаторов и другим электрическим нарушениям.
Астронавты в космосе также могут оказаться в опасности. Когда случаются солнечные бури, Солнце испускает частицы солнечной энергии, которые настолько радиоактивны, что облучение может быть смертельным. Поскольку НАСА, SpaceX и ЕКА планируют космические миссии в ближайшем будущем, ученым нужно учесть всевозможные риски.
Самая страшная солнечная вспышка, с которой мы столкнулись здесь, на Земле, произошла в 1959 году, когда была нарушена глобальная телеграфная связь. С тех пор мы видели несколько вспышек и геомагнитных бурь, которые нарушили авиасообщение и спутниковые системы, в том числе прошлогоднюю, которая уничтожила десятки спутников Starlink.