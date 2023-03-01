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Солнце вот-вот войдет в период пиковой активности за последние 11 лет
Солнечный максимум может нарушить радиосвязь, воздушные перевозки и нашу энергосистему.
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Ученые сообщили, что Солнце вот-вот войдет в период пиковой активности, называемый «солнечным максимумом». Этот промежуток солнечного цикла обычно сопровождается обильными солнечными пятнами и вспышками, поскольку магнитные полюса Солнца меняются местами. Но что это значит для нас здесь, на Земле?

Во-первых, важно понять, что происходит на Солнце во время солнечного максимума. Солнце постоянно подвергается внутреннему движению, называемому конвекцией, при котором его плазма устремляется к поверхности, а затем по мере охлаждения опускается обратно к ядру звезды с температурой 27 миллионов градусов. Именно этот процесс создает сильные магнитные поля на полюсах Солнца. Однако примерно каждые десять лет эта конвекция становится нестабильной, в результате чего северный и южный полюса Солнца меняются местами. Этот момент солнечного цикла запускает период интенсивной активности на поверхности Солнца, приводящий к тому, что мы называем солнечным максимумом.

Солнечный максимум дает астрономам прекрасные изображения солнечных пятен и ярких солнечных вспышек. Астрономы также проводят этот период в поисках корональных выбросов массы, или КВМ, когда Солнце выбрасывает массивные шары плазмы со скоростью от сотен до тысяч километров в секунду. Но поскольку Солнце находится так близко к Земле, эти явления имеют реальные последствия для нас, людей, и нашей инфраструктуры, зависящей от электричества.

Корональный выброс массы 31 августа 2012 г.

По словам профессора космической физики Университета Рединга Мэтью Оуэнса, который дал интервью изданию Insider на этой неделе, следующий солнечный максимум может нарушить радиосвязь, воздушные перевозки и нашу энергосистему. Ионосфера Земли подвергается воздействию, когда Солнце выбрасывает в нашу сторону энергию и заряженные частицы. Поскольку радиосигналы должны отражаться от ионосферы, чтобы достичь места назначения, это создает проблемы для общественной безопасности, отслеживания погоды и аэрокосмических операций. Самолетам также требуется радио- и GPS-связь, которая также может быть нарушена. А когда геомагнитные бури создают "дыры" в ионосфере Земли, это приводит к случайным взрывам трансформаторов и другим электрическим нарушениям.

Астронавты в космосе также могут оказаться в опасности. Когда случаются солнечные бури, Солнце испускает частицы солнечной энергии, которые настолько радиоактивны, что облучение может быть смертельным. Поскольку НАСА, SpaceX и ЕКА планируют космические миссии в ближайшем будущем, ученым нужно учесть всевозможные риски.

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Самая страшная солнечная вспышка, с которой мы столкнулись здесь, на Земле, произошла в 1959 году, когда была нарушена глобальная телеграфная связь. С тех пор мы видели несколько вспышек и геомагнитных бурь, которые нарушили авиасообщение и спутниковые системы, в том числе прошлогоднюю, которая уничтожила десятки спутников Starlink.

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