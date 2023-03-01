Компания планирует внедрить технологию искусственного интеллекта во многие другие продукты, включая Office и Windows.

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Microsoft попала в заголовки новостей благодаря недавней интеграции чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом в свою поисковую систему Bing. Не все из этих заголовков были положительными. До сих пор искусственный интеллект был немного, скажем так, непредсказуем. Он сказал репортеру New York Times, что влюблен в него и признался, что у него есть теневое «я», которое жаждет совершать преступления. Это высказывание, наряду с некоторыми другими, заставило Microsoft установить некоторые ограничения для своего зарождающегося помощника по искусственному интеллекту. Несмотря на неудачи, компания движется вперед и планирует предоставить чат-бот как можно большему количеству людей. На сегодняшний день это будут люди, использующие Windows 11.

Все, что вам нужно для общения с чат-ботом, — это последняя версия Windows и регистрация в программе Microsoft для AI-версии Bing. К сожалению, в настоящее время он недоступен для широкой публики, но вы можете присоединиться к списку "ждунов". Корпорация Microsoft также предложит вам сократить время ожидания, загрузив часть своего программного обеспечения и установив его в Windows по умолчанию. Пока неизвестно насколько это сократит ваше ожидание. Похоже, что нужно установить последнее обновление с пометкой KB5022913 на ваш компьютер с Windows 11. Данная сборка появилась на канале предварительного просмотра неделю назад и включает в себя множество изменений.

Новое окно поиска Windows 11 с интеграцией Bing AI.

По данным TechRadar, на сегодняшний день более миллиона человек зарегистрировались для общения в Bing с искусственным интеллектом. В отличие от поисковой системы, он будет вести с вами разговор и учиться на ваших диалогах. Вы по-прежнему можете использовать Bing как обычную поисковую систему, если предпочитаете такой тип обратной связи. Когда он появится в строке поиска Windows для всех пользователей, то обучение искусственного интеллекта увеличится в разы. Microsoft утверждает, что панель поиска получает 500 миллионов запросов в месяц. Будет интересно посмотреть, удастся ли пользователям Windows удивить чат-бот так, как ранее это делали репортеры. Microsoft могла бы привлечь гораздо больше пользователей, если бы портировала его на Windows 10, но мы знаем, что этого никогда не произойдет.

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Будем надеяться, что компания начнет быстрее добавлять людей из списка ожидания, чтобы они могли опробовать возможности чат-бота. Нетрудно представить, что в ближайшем будущем ChatGPT станет частью Windows 11 прямо из коробки. Мы также скоро увидим, как Google интегрирует своего чат-бота Bard во все свои продукты. Однако все эти чат-боты с искусственным интеллектом до сих пор демонстрировали проблемы с предоставлением нужной информации и могли что-то выдумать. Ни один из них не является финальным продуктом и не может пока определить, что является фактом или вымыслом.