Устройство получило лёгкий корпус из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава.

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Среди технических специалистов существует мнение на счет гарнитуры дополненной и виртуальной реальность - новые гаджеты прижились бы, если бы они были более удобными. До сих пор все, что у нас было, за исключением нескольких концепций, — это большие громоздкие очки. Пользователи не хотят носить их весь день, да и не могут, поскольку время автономной работы становится проблемой.

Как известно, Google попробовал это изменить с помощью Google Glass, но они не стали популярными по разным причинам. Теперь пришла очередь Xiaomi, компания официально представила Wireless AR Glass Discovery Edition на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Хотя Xiaomi описывает их как «легкие и прочные», они выглядят довольно большими. Как сообщает Engadget, они весят 126 граммов, что намного легче гарнитуры виртуальной реальности. Для сравнения, совершенно новый и довольно тонкий HTC Vive Elite XR весит 625 граммов — вес, который не понравился геймерам.





Сообщается, что "умные очки" Xiaomi оснащены передовыми технологиями. Они оснащены двумя дисплеями Micro OLED, которые, по словам Xiaomi, могут достигать максимальной яркости 1200 нит. Перед этими дисплеями находятся световодные призмы «свободной формы», обеспечивающие разрешение удобное для сетчатки глаз. Также используются электрохромные линзы, которые могут менять свой оттенок. Это позволяет использовать два режима: погруженный или прозрачный. В режиме погружения вы "уходите" в виртуальный мир, поскольку очки темнеют. В прозрачном режиме вы можете взаимодействовать с окружением с помощью жестов дополненной реальности. Очки работают на чипе Snapdragon XR2 Gen 1, который также установлен на Meta Quest Pro.

Конечно, для всего этого вам понадобится телефон. Xiaomi говорит, что очки синхронизируются с телефоном одним касанием с помощью NFC. Именно это позволяет им быть беспроводной гарнитурой. В очках также нет памяти, поэтому они полагаются на телефон. Батарея представляет собой изготовленную на заказ модель с кремниево-кислородным анодом, но неясно, сколько часов она обеспечивает. Компания сообщила про очень легкую оправу, они изготовлена из магниево-литиевого сплава и “материалов из углеродного волокна”.

В демонстрационном видео сказано, что вы можете размещать виртуальные объекты в любом месте вашего пространства. Вы также можете свободно перетаскивать и увеличивать изображение пальцами. Кроме того, вы можете пролистывать ленту социальных сетей, щелкая пальцами, как будто вы держите телефон. Одной из полезных функций является то, что вы можете перетаскивать то, что идет по телевизору, в очки.

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О том, поступят ли они когда-либо в продажу и сколько они будут стоить, пока ничего не известно. Как концепция, она может никогда не увидеть свет. Чтобы любые очки дополненной реальности работали, они должны быть максимально удобными, работать от батареи в течение всего дня, иметь много памяти и быть не тяжелее очков для чтения. К сожалению, может пройти не менее десяти лет, прежде чем мы увидим что-то с такими характеристиками. Это также не первый случай, когда Xiaomi демонстрирует передовую концепцию очков дополненной реальности. В 2021 году компания продемонстрировала пару очень легких очков дополненной реальности весом всего 51 грамм.