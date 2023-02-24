Моддер Султим Цырендашиев завершил работу над плагином для трассировки лучей в Half-Life, привнеся лучшее из современного освещения в игру 25-летней давности.

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Half-Life стала первой крупной игрой Valve, которая вывела компанию на вершину игровой индустрии. Сегодня Valve управляет игровой платформой Steam, где вы можете приобрести все ее игры, а также игры практически любого другого издателя. И вы конечно же можете поиграть в версию Half-Life 1998 года. К тому же сегодня стало известно, что в старую игру добавили новые функции, но это не заслуга Valve. Моддер Султим Цырендашиев завершил работу над плагином для трассировки лучей для Half-Life, привнеся лучшее из современного освещения в игру 25-летней давности.

Трассировка лучей начала появляться в играх несколько лет назад. Эта технология позволяет графическому оборудованию имитировать физические свойства света для создания реалистичного освещения, теней и отражений. Это вычислительно затратный процесс, поэтому далеко не все видеокарты Nvidia могут справиться с новой технологией и выдать высокую частоту кадров, а у AMD до сих пор с этой технологией большие проблемы. Но есть и хорошие новости - Sony и Microsoft добавили поддержку трассировки лучей в свои консоли текущего поколения.

Half-Life 1 появилась на несколько десятилетий раньше, чем трассировка лучей, но Цырендашиеву удалось обновить освещение, как он это сделал в Doom, Quake и других классических играх в предыдущих проектах. Чтобы взглянуть на Half-Life 1 с трассировкой лучей, вам понадобится копия оригинальной игры, доступная в Steam за 10 долларов.





Цырендашев опубликовал подробные инструкции на GitHub, как запустить мод и к счастью это не сложно. Все, что вам нужно сделать, это разархивировать файлы мода (всего около 130 МБ) и скопировать их в папку Half-Life. Текстуры, модели персонажей и анимация все еще будут выглядеть как что-то из конца 90-х, но освещение днем и ночью отличается.

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Разработчик мода рекомендует использовать карту Nvidia RTX из-за низкой производительности трассировки лучей у видеокарт AMD. Кроме того, вам нужно избегать пользовательских карт, поскольку они могут отображаться с неиграбельным тусклым освещением. Есть также некоторые особенности из-за того, что Half-Life использует локальный сервер для обработки объектов. Средство визуализации также не поддерживает динамическое освещение, поэтому луч фонарика с трассировкой лучей отсутствует. Но даже без этого игра выглядит значительно лучше при современном освещении.