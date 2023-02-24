Тестировался флагманский чип W9-3495X, который имеет 56 ядер и 112 потоков.

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Intel недавно анонсировала линейку процессоров Sapphire Rapids Xeon для рабочих станций. До их появления еще месяц или два, но в преддверии даты поступления в продажу Intel пригласила немецкого оверклокера de8auer в свою лабораторию для разгона и тестирования процессоров. То, что некоторые процессоры для рабочих станций Sapphire Rapids могут разгоняться, является большим преимуществом и весомым аргументом в пользу повышения продаж. Чтобы продемонстрировать новые возможности, de8auer и сотрудник Intel показали несколько впечатляющих предварительных результатов, несмотря на то, что это было на предрелизном оборудовании. Однако стоит отметить, что высокая производительность достигнута за счет серьезного увеличения энергопотребления.

Для тестирования был выбран флагманский чип W9-3495X, который имеет 56 ядер и 112 потоков. Материнская плата представляла собой тестовую плату Intel, поэтому она довольно проста в плане охлаждения VRM. Процессор охлаждался 360-мм AIO производства Cooler Master. Также были задействованы 192 ГБ памяти DDR5, работающей на частоте 5600 МГц по восьми каналам. Как отмечает оверклокер, подобная система, вероятно, будет стоить около 10 000 долларов.





На видео сотрудник Intel запускает Geekbench 5 Pro, но также открыт CPU-Z для мониторинга тактовой частоты. Во время теста все 56 ядер работали на частоте 4,2 ГГц. Для справки, этот процессор имеет максимальную одноядерную турбо-частоту 4,6 ГГц и частоту Turbo Boost 3.0 4,8 ГГц. Другими словами, это скромный разгон всех ядер.

Несмотря на все условности, ему все же удалось побить мировой рекорд в Geekbench. Ранее титул принадлежал 64-ядерному процессору AMD Threadripper Pro, который набрал 48 025 баллов. Процессор Sapphire Rapids превзошел этот показатель и набрал 53 817 многоядерных баллов. Это разница в 12%, что впечатляет, поскольку процессор Intel имеет меньше ядер и работает на более низких тактовых частотах: 4,2 ГГц против 4,3 ГГц у Threadripper.

Пока чип устанавливал новый мировой рекорд в Geekbench, похоже, он также установил новый рекорд по энергопотреблению. Потребляемая мощность измерялась на стенде с помощью Watts Up? PRO, и он показал, что на короткое время потребление достигло 1097 Вт. При выполнении однопоточной части теста он колебался около 375 Вт, а затем подскочил до 700 Вт, затем до 800 Вт и так далее. После превышения 1000 Вт он снова упал примерно до 650 Вт. De8auer отметил, что при лучшем охлаждении его можно было бы разогнать примерно до 4,6 ГГц.

Если вы не увлекаетесь разгоном, то вам будет интересно узнать, что Cinebench также был запущен в стандартной комплектации на плате рабочей станции Asus. Одним из интересных моментов является то, что плата Asus предлагает два 24-контактных разъема питания на случай, если вы хотите использовать два блока питания. В целом система набрала около 70 000 в Cinebench с включенным только XMP в памяти. Процессор W9-3495X работал со всеми ядрами на частоте 2,9 ГГц. Для сравнения, энтузиасты получили 39 022 балла от Core i9-13900K.

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Но на этом рекорды не закончились, потому что кто-то применил экзотическое охлаждение к этому процессору. Согласно новому списку рекордов HWBOT для Cinebench, W9-3495X теперь занимает первое место. Пользователь по имени Safedisk применил к чипу охлаждение LN2, что позволило ему достичь частоты 5,2 ГГц на всех ядрах. Это позволило набрать более 128 000 баллов на Cinebench.