Hisense A9 стал одним из самых необычных смартфонов последнего времени.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Hisense A9 — это Android-смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 662 и 6,1-дюймовым черно-белым дисплеем E Ink с разрешением 1648 x 824 пикселей. Это последняя модель из линейки телефонов E Ink, выпущенных китайской компанией по производству электроники за последние годы.

Когда Hisense выпустила A9 в Китае в прошлом году, он был доступен с 128 ГБ памяти и 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Теперь вы также можете заказать модель с 8 ГБ памяти и 256 ГБ памяти.

Следует иметь в виду, что этот телефон предназначен для использования в Китае и имеет ограниченную поддержку сотовых сетей в других странах. Таким образом, хотя вы можете подключаться к некоторым сетям 4G, покупателям из России, вероятно, лучше думать о Hisense A9 как о карманном устройстве для чтения электронных книг или другого контента, прослушивания музыки или выполнения других задач, которые не обязательно зависят от сотовой связи.

Hisense A9 доступен в Китае по цене от 1799 юаней (19500 рублей) и выше, а покупатели из других стран могут приобрести его на AliExpress по цене от 260 долларов за модель 4 ГБ/128 ГБ и до 360 долларов за версию 8 ГБ/256 ГБ.

Все модели оснащены аккумулятором емкостью 4000 мАч, 13-мегапиксельной задней и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, боковым считывателем отпечатков пальцев и аудиочипом ES9318 с поддержкой аудиокодеков LDAC, AAC, SBC и AptX Bluetooth. Он имеет порт USB-C для зарядки и передачи данных, а также разъем для наушников 3,5 мм.

Телефон имеет размеры 159 x 79,5 x 7,8 мм и весит 183 грамма, что делает его тоньше, чем электронная книга Amazon Kindle, но немного тяжелее, чем читалка начального уровня Amazon, которая имеет размеры 157,89 x 108,6 x 8 мм и весит 158 граммов.

Но в то время как Kindle предназначен в первую очередь для чтения электронных книг, Hisense A9 — это устройство на базе Android, которое вы можете использовать для просмотра веб-страниц, игр со словами (или других игр, не требующих высокой частоты обновления экрана) и использования других сторонних приложений, предполагая, что они хорошо работают с дисплеями E Ink.

На дисплей можно смотреть в ярко освещенных условиях без какой-либо дополнительной подсветки, но есть также система передней подсветки, которая поддерживает 36 уровней яркости для чтения в тусклых или темных условиях. Этот "светильник" также поддерживает 36 уровней регулировки цветовой температуры, что позволяет вам выбрать более холодную температуру с большим количеством синего света или более теплые цвета, граничащие с оранжевым.

Следует помнить и о том, что Hisense A9 работает под управлением Android 11, которому на данный момент уже несколько лет. Он имеет настраиваемый пользовательский интерфейс, но имеет поддержку сторонних приложений. Но вам придется загружать многие из них, поскольку устройство не поставляется с Google Play Store или другими включенными службами Google.

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