Цель проекта состоит в том, чтобы запустить сельское хозяйство на Луне и построить там колонию.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Европейское космическое агентство (EКА) объявило в среду, что запустило новый проект, который поможет определить целесообразность ведения сельского хозяйства на Луне. В рамках проекта “Создание условий для ведения сельского хозяйства на Луне путем производства удобрений из обогащенного реголита” будут изучены различные способы извлечения минералов из лунной почвы для гидропонного земледелия.

В последнее время было много разговоров о создании лунных колоний, особенно Илоном Маском, который стремится колонизировать Луну к 2030 году. Но идея жизни на "космическом камне" вызывает важный вопрос: где поселенцы будут получать пищу? С целью обеспечения долгосрочного присутствия на Луне, ЕКА сотрудничает с компанией по переработке космических ресурсов Solsys Mining и двумя европейскими исследовательскими институтами над разработкой устойчивых методов гидропонного земледелия в космосе.

Лунный верхний слой почвы, также известный как реголит, богат питательными веществами, но это не делает его подходящим субстратом для выращивания овощей. В реголите отсутствуют соединения азота, необходимые для устойчивого роста растений; он также гидрофобен и уплотняется в присутствии воды, что затрудняет формирование здоровой корневой системы саженцев. (Вероятно, поэтому эксперименты по выращиванию реголита в Университете Флориды в прошлом году не впечатлили научный мир.)

Специалисты ЕКА заявили, что гидропоника устраняет необходимость в почве. Вместо того, чтобы надеяться, что растения укоренятся в реголите или другом субстрате, гидропоника позволяет этим корням расти прямо в богатой питательными веществами воде. Однако для того, чтобы вода, используемая для лунной гидропоники, была питательной, Solsys и ЕКА должны будут создать систему, которая извлекает питательные вещества из реголита.

На данный момент Solsys экспериментирует с различными механическими, химическими и биологическими процессами, с помощью которых можно выращивать эти питательные вещества. Геотехнический институт Норвегии и Центр междисциплинарных исследований в космосе создает систему, которая концентрирует полезные питательные вещества и избавляется от нежелательных материалов.

«Эта работа необходима для будущих долгосрочных исследований Луны», — сказала инженер по материалам и технологиям ЕКА Малгожата Холинска. «Достижение устойчивого присутствия человека на Луне будет включать использование местных ресурсов и получение доступа к питательным веществам, присутствующим в лунном реголите, которые потенциально могут помочь выращивать растения».

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Проект ЕКА стартовал в декабре 2022 года и завершится в конце этого года. Агентство не сообщило, какие именно виды продукции оно хотело бы выращивать на Луне. Возможно, в ходе экспериментов некоторые виды окажутся хорошо подходящими для лунного земледелия; сейчас Solsys успешно выращивает помидоры, бобы и перец на гидропонике здесь, на Земле.