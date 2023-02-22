Устройство FINDER представляет собой систему, которая определяет сердцебиение человека под обломками.

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Все еще продолжаются усилия по поиску и спасению людей, оказавшихся под завалами после серии разрушительных землетрясений в Турции. Хотя число погибших в Турции (а также на границах Сирии и Ливана), по оценкам, превысило 46 000 человек, а буквально вчера произошел новый толчок силой 6,3 балла, поисково-спасательные группы продолжают обнаруживать выживших, которым удалось пережить неделю под рухнувшими зданиями и другими обломками. Вскоре эти команды получат доступ к уникальному полезному инструменту: НАСА FINDER.

FINDER, сокращение от Finding Individuals for Disaster Emergency Response, представляет собой систему, которая обнаруживает сердцебиение человека под обломками. Инструмент использует микроволновый радар, чтобы уловить малейшее движение (всего на миллиметр), которое происходит, когда сердце человека бьется или когда у него происходит поверхностное дыхание. Поскольку завалы, под которыми оказался выживший, не дают ему двигать даже рукой, FINDER может найти эти крошечные колебания сердечной мышцы и точно определить его местоположение.

Министерство внутренней безопасности впервые попросило НАСА создать FINDER в 2010 году после того, как на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погибло более 160 000 человек и было разрушено 280 000 зданий. Поскольку систему нужно было развертывать быстро, начальные итерации не были идеальными: сквозь сплошные металлические стены было трудно “разглядеть” сердечные сокращения, и FINDER не мог точно определить, сколько выживших находится в данной области. Тем не менее, инструмент оказался полезным, и вскоре двум компаниям, производящим оборудование для общественной безопасности, были предоставлены лицензии на создание коммерческих устройств FINDER для поисково-спасательных групп.

Спасатель в Мехико несет с собой X3 FINDER, помогая в поисках выживших после землетрясения магнитудой 7,1.

Последние версии FINDER более производительные. Например, последняя версия, X3 FINDER, представляет собой легкое устройство в прочном корпусе Pelican, который аварийно-спасательные службы часто используют для переноски дорогостоящего оборудования. Он может завершить сканирование менее чем за 30 секунд и отправить данные на смартфон пользователя Android или Apple, что делает его ценным инструментом для тех, кто неустанно работает над поиском выживших после землетрясения в Турции. По данным НАСА, спасателям в Турции отправили устройства FINDER еще на прошлой неделе.

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НАСА также надеется предоставить для помощи второй инструмент для ликвидации последствий землетрясения. EMIT, сокращение от Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, был представлен на Международной космической станции (МКС) прошлым летом для наблюдения за выбросами атмосферных материалов и метана. Когда EMIT будет пролетать над местами землетрясений, он может улавливать новые или повышенные выбросы, которые могли бы возникнуть в результате разрыва труб или других повреждений инфраструктуры.