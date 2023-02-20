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В ближайшее время высокопоставленный дипломат Китая должен посетить Москву и, возможно, даже встретиться с президентом Владимиром Путиным, поскольку США выражают обеспокоенность о том, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия в Россию.
Поставки китайского оружия в Россию могут привести к потенциальной эскалации вооруженного конфликта на Украине в конфронтацию между Россией и Китаем, с одной стороны, и Украиной и военным альянсом НАТО под руководством США, с другой.
После перепалки по поводу сбитых над Соединенными Штатами воздушных шаров высокопоставленный китайский дипломат Ван И обвинил Соединенные Штаты в нарушении международных норм «истерическим» поведением.
Ван предложил европейским странам «спокойно подумать» о том, как закончить войну, и заявил, что Пекин выдвинет «позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил запланированный визит Вана в Москву, но не назвал дату поездки.
«Мы не исключаем встречи господина Вана с президентом (Путиным)», — сказал Песков журналистам. «Повестка дня ясна и очень обширна, так что есть о чем поговорить».
Дипломатический источник, говоривший на условиях анонимности, ранее сообщил агентству Рейтер, что Вана вскоре ждут в Москве, где он обсудит китайские идеи по политическому урегулированию украинского конфликта, а также двусторонние вопросы.
Ван, выступая в понедельник в Будапеште, сказал, что Китай готов работать с Венгрией и другими странами, чтобы положить конец боевым действиям.
Ранее президент Китая Си Цзиньпин поддержал Путина и сказал, что Западу не получится изолировать Россию. Китайско-российская торговля резко возросла после начала СВО на Украине, и Россия продала азиатским державам, включая Китай, большие объемы нефти.
Путин и Ван И
Соединенные Штаты называют Китай и Россию двумя крупнейшими национальными государствами, представляющими угрозу их безопасности. Китай рассматривается Вашингтоном как самый серьезный долгосрочный «стратегический конкурент», а Россия — как «острая угроза».
Путин и Си разделяют широкий взгляд на мир, который рассматривает Запад как декадентский и находящийся в упадке, в то время как Китай бросает вызов превосходству США во всем, от технологий до шпионажа и военной мощи.
Китай поддержал специальную операцию России на Украине и считает, что Путин направил военных для защиты собственной безопасности России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу предупредил Ван И о последствиях, если Китай окажет материальную поддержку российскому руководству.
В понедельник Китай ответил на слова США.
«Соединенные Штаты не в состоянии предъявлять требования Китаю», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на регулярном ежедневном брифинге в Пекине, когда его спросили о комментариях Блинкена.
«Всеобъемлющее партнерство Китая с Россией основано на неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны и является вопросом суверенитета двух независимых стран», — сказал Ван Вэньбинь.
Когда Путин и Си встретились лицом к лицу незадолго до начала конфликта на Украине, два лидера закрепили «безграничное» партнерство между Китаем и Россией, что вызвало тревогу на Западе.
«Мы никогда не допустим, чтобы США указывали пальцами на китайско-российские отношения или даже принуждали нас», — заявил Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине.