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Eluktronics Mech-16 GP и Mech-17 GP2 — первые ноутбуки с RTX 4090, которые продаются за менее 3000$
Загвоздка в том, что вам придется купить отдельно SSD, HDD и операционную систему, так как они будут поставляться без этих комплектующих.
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Первые ноутбуки с мобильными графическими процессорами GeForce RTX 40 только что поступили в продажу и возможно, что они будут стоить вам одной почки. Например, MSI GT77 и Razer Blade 16 с графикой GeForce RTX 4090 продаются по цене 5300 и 4300 долларов соответственно. Ожидается, что со временем цены упадут, но по крайней мере один производитель уже опередил всех.

Eluktronics объявила, что ее 16-дюймовый Mech-16 GP и 17-дюймовый Mech-17 GP2 начнут поставляться в этом месяце с вариантами GeForce RTX 4070, 4080 и 4090 за 2000, 2500 и 3000 долларов соответственно. Эти цены значительно ниже, чем у конкурирующих производителей ноутбуков, предлагающих аналогичные процессоры Core i9-13900HX и мобильные конфигурации GeForce 40. Учитывая, что мобильная серия GeForce 40 была выпущена всего пару недель назад, эти более низкие цены должны сразу же привлечь внимание большинства энтузиастов.

Стратегия, по мнению Eluktronics, состоит в том, чтобы привлечь как можно больше новых клиентов и отхватить больший кусок рыночного пирога от других популярных производителей ноутбуков.

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Однако для достижения таких низких цен, две модели Mech были сконфигурированы без каких-либо SSD, RAM или ОС. Поэтому пользователи должны купить свои собственные модули или доплатить в рассматриваемом магазине за дополнительную комплектацию. Базовый дизайн модели Mech аналогичен Schenker XMG Neo 16 E23 и Neo 17 E23, но с небольшими внешними изменениями.

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#nvidia #rtx 4090 #игровые ноутбуки #eluktronics mech-16 gp #mech-17 gp2
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