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Идея о том, что темная энергия является движущей силой расширения Вселенной, была впервые предложена в конце 1990-х годов. Однако ни один из ученых так и не смог указать на окончательный источник создания темной энергии. В двух недавно опубликованных статьях утверждается, что черные дыры могут быть источником темной энергии, которая заставляет космос расширяться, но многие астрономы не согласны с этим утверждением.
Темную энергию не нужно путать с темной материей. Темная энергия — это название, которое ученые дали невидимой силе, которая движет расширением нашей Вселенной. С другой стороны, считается, что темная материя действует как масса внутри галактик. Обе силы невидимы и (пока) не идентифицированы. Однако вскоре это может измениться.
Новые утверждения исходят от международной группы ученых, опубликовавших две статьи по этому вопросу. Статьи были опубликованы в The Astrophysical Journal и The Astrophysical Journal Letters, и в них говорится, что источник темной энергии будет должным образом подтвержден, если черные дыры будут продолжать расти по мере расширения Вселенной.
Корреляция между ростом черных дыр и продолжающимся расширением Вселенной связана с тем, где хранится темная энергия при ее создании. Раньше многие считали, что темная энергия распространяется по космосу, стимулируя рост нашей Вселенной. Однако в новых научных работах утверждается, что сами черные дыры также могут содержать внутри темную энергию.
Но как именно черные дыры создают темную энергию? Это очень хороший вопрос, на который ученые попытались ответить в своих статьях. Согласно новым исследованиям, темная энергия создается всякий раз, когда звезда коллапсирует и умирает. Таким образом, именно эти смерти подпитывают источник темной энергии и способствуют дальнейшему расширению Вселенной.
Конечно, не все согласны с этими новыми выводами. Как отмечает The Guardian, такие астрономы, как Дункан Фарра, скептически относятся к заявлениям, заявляя, что есть несколько «контраргументов и фактов», которые противоречат новым исследованиям. В ответ астрономы пообещали доказать, что именно черные дыры заставляют Вселенную расширяться и являются батарейкой для темной энергии.