Новая материнская плата будет поддерживать процессоры AMD Ryzen 7000 и модули ОЗУ DDR5-6600.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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В прошлом году AMD выпустила семейство процессоров Zen 4 и много геймеров ждали появления более доступного оборудования. Сначала AMD выпустила только самые дорогие процессоры и чипсеты для материнских плат, зная, что у энтузиастов не хватит терпения ждать несколько месяцев. Теперь, когда продажи упали почти до нуля, компании начинают выпускать более доступное оборудование. Все мы знаем, что материнские платы — важный элемент в новом компьютере. Геймеры платят большие деньги за процессор Zen 4 и память DDR5. Доплачивать еще 500 долларов за материнскую плату для некоторых слишком дорого. Поэтому MSI подготовила более доступную материнскую плату X670E, которая займет золотую середину по функциональным возможностям и производительности.

Речь идет о материнской плате MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi. Как заявляет Hot Hardware, у MSI есть три категории плат: MEG, MPG и MAG. Если вы уберете буквы M, G и сосредоточитесь на средней букве, вы увидите, что они предлагают; они разделены на Enthusiast, Performance и Attainable. Таким образом, MAG X670E — это самая доступная версия топового чипсета для платформы AM5. Это приятная новость для фанатов AMD. Фотографии и цены платы появились в Твиттере и она предлагает высококачественные функции за 339 долларов. Это конкурентоспособная цена для платы X670E, так как MPG Carbon X670E стоит почти 500 долларов. Некоторые платы X670E стоят около 1000 долларов и выше, включая плату MEG Godlike от MSI, которая стоит почти 1400 долларов. Нет, это не опечатка.

Как и ожидалось, эта материнская плата имеет все необходимое для нетребовательного геймера. Например, у нее есть четыре слота PCIe и четыре слота M.2 NVME, включая один слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты (хотя сегодня ещё нету видеокарты с разъемом PCIe Gen 5). Затем есть два слота PCIe 4.0 x16 и один x1 PCIe 3.0 для элементарного расширения. Для хранения данных даже подготовлен один слот М.2 PCIe Gen 5. Остальные все PCIe 4.0, а также четыре порта SATA.

Другие примечательные функции включают 2,5 Гбит Ethernet, шесть портов USB Type-A (два с USB 4) и два порта USB-C, в том числе один со скоростью до 20 Мбит/с. На панели ввода-вывода также есть кнопка BIOS Flash. Это позволяет обновить BIOS без установленного в сокете ЦП с помощью USB-ключа. Встроенный Wi-Fi — это новейший стандарт 6e, а также Bluetooth 5.3.

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Похоже, она может стать популярной материнской платой среди тех, кто хочет собрать себе современный компьютер. Геймеры жаловались на цены X670 с момента выпуска, так как цены на платы внезапно подскочили до 400 и 500 долларов. Сейчас доступны более дешевые материнские платы B650, но им не хватает многих функций по сравнению с платами X670. Кроме того, многие платы B650 имеют формат mATX или ITX вместо обычного ATX.