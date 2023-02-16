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Космическое агентство объявило, что НАСА полагается на искусственный интеллект для создания более качественных деталей для космических кораблей. Чертежи деталей разрабатываются искусственным интеллектом, но НАСА заявляет, что оно по-прежнему в значительной степени зависит от человеческого участия. Однако космическое агентство отмечает, что материалы и детали, созданные искусственным интеллектом, намного лучше того, что человечество могло бы придумать в одиночку.
Во-первых, новые части космического корабля, созданные с помощью искусственного интеллекта НАСА, способны выдерживать высокие структурные нагрузки и весят намного меньше, чем те, которые были разработаны только людьми. Кроме того, для создания и проектирования деталей требуется намного меньше времени при использовании ИИ, это намного ускоряет процесс.
По словам Райана Макклелланда, инженера-исследователя, детали выглядят почти инопланетными, как кости того, что может быть оставлено инопланетным видом в научно-фантастическом фильме. Тем не менее, Макклелланд говорит, что когда вы видите детали в действии, становится понятно, почему НАСА обратилось к ИИ за помощью в разработке этих частей космического корабля.
Что еще более впечатляет, так это то, что НАСА не полагается на сторонний ИИ для изготовления деталей космических кораблей. Вместо этого космическое агентство использует коммерческий искусственный интеллект. Затем специалист по компьютерному проектированию создает проект с учетом различных требований миссии. Он рисует поверхности, где деталь соединяется с инструментом или самим космическим кораблем.
НАСА отметило, что специалисту по проектированию иногда приходится блокировать определенные разработки, чтобы ИИ действовал по плану, а не использовал экспериментальные детали. Кроме того, помещения космического корабля могут потребовать дополнительного места для работы техников. Все это необходимо учитывать, когда инженеры НАСА позволяют ИИ работать над деталями космического корабля.
Однако, как только эти основные области определены, ИИ приступает к работе и «соединяет точки». Это впечатляющий способ использования ИИ, который вполне может помочь в создании уникального оборудования для будущих миссий НАСА.