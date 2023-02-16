Согласно заявлению компании, владельцы серии S22, серии S21 и серии S20 получат новое обновление. Но это ещё не всё, обновление получит даже серия A.

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Недавно выпущенное семейство Samsung Galaxy S23 — это первые устройства компании с One UI 5.1, ее специализированным программным обеспечением на базе Android 13. Сегодня Samsung официально объявила о распространении One UI 5.1 на более старых смартфонах. Новая оболочка будет распространяться вплоть до флагманов Samsung 2020 года выпуска, но более дешевые телефоны серии A не включены в первую группу.

Согласно заявлению Samsung, владельцы серии S22, серии S21 и серии S20 имеют право на OTA (обновление по воздуху) до версии OneUI 5.1. Складные модели Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 также находятся в списке. OTA уже развернута и доступна на некоторых европейских разблокированных телефонах с прошлых выходных. Что касается прошлогодних складных устройств, Fold3 и Flip3 начнут получать OTA для One UI 5.1 в ближайшие недели.

Вышеупомянутые обновления уже начали распространяться, но SamMobile утверждает, что скоро будет ещё больше обновлений One UI 5.1. График Samsung предусматривает, что серия Galaxy Tab S8 получит обновление Android 13 позже в феврале, наряду с Fold3 и Flip3. Именно тогда некоторые из последних телефонов Samsung серии A, включая A73 5G, A53 5G и A33 5G, начнут получать OTA. Одним заметным отсутствием в официальном списке обновлений является Note20 Ultra, последний участник линейки продуктов Samsung, ориентированных на стилусы, начиная с 2020 года. Предположительно, это устройство получит обновление в последней февральской партии вместе с семейством A72, A52, Tab S7, и складные модели 2021 года. В начале марта список будет расширен за счет включения еще более старых телефонов среднего класса, таких как A71 и A51, а также планшета Tab S6 Lite.

Раньше Samsung была одним из самых "злостных нарушителей" в отношении медленных и устаревших устройств, но с 2020 года она увеличила свою гарантию обновлений. В настоящее время она обещает четыре года обновлений ОС и пять лет исправлений безопасности. Таким образом, даже у более старых телефонов в списке, таких как Galaxy S20, впереди еще одно обновление ОС.

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Обновление 5.1 от Samsung добавляет несколько незначительных изменений. Приложение "Галерея" по умолчанию теперь имеет распознавание лиц для упрощения фильтрации фотографий, а приложение Samsung Expert RAW теперь интегрировано с камерой некоторых устройств. One UI 5.1 также добавляет Multi Control, который является ответом Samsung на Universal Control от Apple. Он позволяет связать телефоны Samsung с ноутбуками Samsung Galaxy Book для совместного использования экрана и удаленного управления. Базовое программное обеспечение Android 13 добавляет больше вариантов "тематизации", более простую настройку устройства и улучшения безопасности на уровне системы.