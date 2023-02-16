Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Samsung начинает развертывание One UI 5.1 (Android 13) для старых телефонов
Согласно заявлению компании, владельцы серии S22, серии S21 и серии S20 получат новое обновление. Но это ещё не всё, обновление получит даже серия A.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Недавно выпущенное семейство Samsung Galaxy S23 — это первые устройства компании с One UI 5.1, ее специализированным программным обеспечением на базе Android 13. Сегодня Samsung официально объявила о распространении One UI 5.1 на более старых смартфонах. Новая оболочка будет распространяться вплоть до флагманов Samsung 2020 года выпуска, но более дешевые телефоны серии A не включены в первую группу.

Согласно заявлению Samsung, владельцы серии S22, серии S21 и серии S20 имеют право на OTA (обновление по воздуху) до версии OneUI 5.1. Складные модели Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 также находятся в списке. OTA уже развернута и доступна на некоторых европейских разблокированных телефонах с прошлых выходных. Что касается прошлогодних складных устройств, Fold3 и Flip3 начнут получать OTA для One UI 5.1 в ближайшие недели.

Вышеупомянутые обновления уже начали распространяться, но SamMobile утверждает, что скоро будет ещё больше обновлений One UI 5.1. График Samsung предусматривает, что серия Galaxy Tab S8 получит обновление Android 13 позже в феврале, наряду с Fold3 и Flip3. Именно тогда некоторые из последних телефонов Samsung серии A, включая A73 5G, A53 5G и A33 5G, начнут получать OTA. Одним заметным отсутствием в официальном списке обновлений является Note20 Ultra, последний участник линейки продуктов Samsung, ориентированных на стилусы, начиная с 2020 года. Предположительно, это устройство получит обновление в последней февральской партии вместе с семейством A72, A52, Tab S7, и складные модели 2021 года. В начале марта список будет расширен за счет включения еще более старых телефонов среднего класса, таких как A71 и A51, а также планшета Tab S6 Lite.

Раньше Samsung была одним из самых "злостных нарушителей" в отношении медленных и устаревших устройств, но с 2020 года она увеличила свою гарантию обновлений. В настоящее время она обещает четыре года обновлений ОС и пять лет исправлений безопасности. Таким образом, даже у более старых телефонов в списке, таких как Galaxy S20, впереди еще одно обновление ОС.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Обновление 5.1 от Samsung добавляет несколько незначительных изменений. Приложение "Галерея" по умолчанию теперь имеет распознавание лиц для упрощения фильтрации фотографий, а приложение Samsung Expert RAW теперь интегрировано с камерой некоторых устройств. One UI 5.1 также добавляет Multi Control, который является ответом Samsung на Universal Control от Apple. Он позволяет связать телефоны Samsung с ноутбуками Samsung Galaxy Book для совместного использования экрана и удаленного управления. Базовое программное обеспечение Android 13 добавляет больше вариантов "тематизации", более простую настройку устройства и улучшения безопасности на уровне системы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #смартфон #android 13 #samsung galaxy s23 #one ui 5.1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung может возродить смартфоны Fan Edition с аппаратом Galaxy S23 FE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
19
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
7
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
6
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
7
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
2
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
6
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
7
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
В России появилась «М ОС» — Linux-дистрибутив для московских школ
4
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
7
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
3
Пушилин: Скоро сервисы Google перестанут работать в России, начнём с ДНР
27
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Что американский авианосец делает у берегов Турции
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Geekbench 6 стал точнее оценивать реальную производительность
1

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
152
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
40
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
69
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
4
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
92
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
53
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
34

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ташпулатов
18:59
Сверхдержаву невозможно победить. Как бы этого навальнятам не хотелось... И Марии певчих у которой квартира в Лондоне
Россия сменила тактику и перешла к выжиганию ПВО и ЗРК стран НАТО – за одну ночь сгорели 2 HIMARS
Илья Князьков
18:59
Да, даже дьябло 4 и сегодняшнюю расхайпленную где только можно Hogwarts of Legacy
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
18:56
Учим свою историю, на ютубе "Интернет полковника Китова"
В МИД РФ допустили, что «квазигражданские» космические объекты США могут стать законной целью ВС РФ
Malen Kyhren
18:56
Чеку выкручивает экипаж пробитого танка
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
Илья Князьков
18:55
Не ну нафиг, я лучше релизы подожду. ГТА 6 (да-да, я такой поклонник, что все части прошел), или черт его за ногу сталкер, хотя может я путаю и он не будет поддерживать консольный гейминг...
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
Илья Князьков
18:53
Подожди до спада цен на ddr5 хотя бы на 5 тысяч. Тогда можешь смело переходить!
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
Михаил Миронов
18:52
Следите за курсом рубля. Видяхи будут ещё дороже скоро
GeForce RTX 4060 устарела еще до выхода — новинка не тянет Hogwarts Legacy и ремейк Dead Space
swr5
18:48
Только в 2017 было 8,8%, сейчас уже намного больше. Вообще, Во Франции в целом доля жителей до 20 лет составляет 21 % , а среди мусульман – 33 %. В Германии цифры по соответствующим показателям – 18 %...
Лукашенко уточнил, при каком условии Беларусь присоединится к СВО
Ильдар Гафуров
18:48
Когда операция была 30.001 за неск дней сотрудники почуяли что тут чтото не так
Россиянин нашел баг в банковском приложении «Ак Барс» и незаконно обогатился на 68 000 000 рублей
jsth
18:47
Ну т.е. их предупредили. Слишком много всякого совсем не мирного барахла там болтается на орбите.
В МИД РФ допустили, что «квазигражданские» космические объекты США могут стать законной целью ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем