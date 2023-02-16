Ранее Роскосмос планировал запустить «Союз МС-23» 20 февраля.

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Трем членам экипажа Международной космической станции (МКС) придется немного подождать возвращения домой. Роскосмос объявил о переносе сроков запуска космического корабля "Союз МС-23", который должен заменить МС-22 на котором выявили утечку охлаждающей жидкости в конце прошлого года. Насколько известно, с МС-23 все в порядке. Но новая утечка охлаждающей жидкости на российском грузовом корабле «Прогресс-82» вызвала вопросы о первопричине поломки МС-22. Из-за нового расследования космонавтам придется задержаться на МКС как минимум на несколько недель.

Космические агентства, эксплуатирующие МКС, всегда держали по крайней мере один космический корабль, предназначенный для экипажа в качестве спасательной шлюпки. Если станции угрожает опасность, экипаж может укрыться в этом космическом корабле, чтобы подготовиться к экстренному возвращению на Землю. К счастью, в этом никогда не было необходимости. "Союз МС-22" доставил Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Франсиско Рубио на МКС в середине 2022 года, и планировалось использовать космический корабль для обратного полета. Однако в декабре система охлаждения корабля вышла из строя, что сделало его непригодным для перевозки экипажа.

Первоначально российское командование указывало на удар микрометеорита. Это редкое, но вполне реалистичное событие в космосе, поэтому Роскосмос продолжил свой план по ускорению запуска МС-23. Тем не менее, российский грузовой корабль «Прогресс-82» на выходных столкнулся с почти такой же утечкой, из-за которой он потерял всю охлаждающую жидкость из внешнего радиатора за несколько часов. Роскосмос приостановил планы по запуску МС-23 в этом месяце на время проведения расследования.

Космонавт Анна Кикина использовала робота Canadarm2, чтобы сделать это изображение корабля «Союз МС-22» после утечки.

Вероятность того, что второй микрометеороид столкнется с «Прогрессом-82», является астрономической, что вызвало опасения, что утечка МС-22 могла быть результатом производственного брака — грузовые корабли «Прогресс» основаны на конструкции корабля «Союз» с экипажем, и это может привести к тому, что МС-23 подвержен риску того же типа отказа. График ротации экипажей уже продлен из-за утечки на МС-22. Союз МС-23 будет отправлен без экипажа, что обеспечит станцию необходимым комплектом спасательных шлюпок. Сменный экипаж не прибудет на смену Прокопьеву, Петелину и Рубио до середины 2023 года, если не будет дополнительных задержек. Отправка еще одного неисправного космического корабля для исправления ситуации может привести к тому, что эти три члена экипажа застрянут на МКС на несколько месяцев.

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Роскосмос утверждает, что завершит расследование и запустит МС-23 в начале марта, если опять ничего не случится.