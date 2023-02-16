В прошлом году Embracer Group совершила одно из своих крупнейших приобретений, присоединив к себе Middle-Earth Enterprises. Этот шаг дал Embracer права на «Властелина колец» и «Хоббита», а затем было объявлено о нескольких новых проектах. Сегодня компания подтвердила, что в разработке находится как минимум пять игр LOTR.

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В отчете о доходах EmbracerInvestor, опубликованном на этой неделе, компания подтвердила, что к 31 мapтa 2024 гoдa планируется выпустить пять новых игр, основанных на интеллектуальной собственности «Bлacтeлин кoлeц». Все эти оригинальные игры разрабатываются внешними партнерами, так что есть большая вероятность, что некоторые из этих игр уже нaxoдилиcь в paзpaбoткe до того, как Embracer приобрела интеллектуальную собственность.

Как всегда, важно воспринимать эту информацию с долей скептицизма. Издатели регулярно заявляют об этих планах, а затем у них появляются какие-то проблемы, разработчики уходят или сроки меняются. Имея это в виду, не стоит ожидать, что в следующем году будет выпущено пять игр из вселенной «Властелина колец», но одна или две все таки должны появиться.

Теперь, когда Embracer владеет Middle-Earth Enterprises, у нее есть права на интеллектуальную собственность на «Властелина колец» и «Хоббита», и она может решить, заняться ли внутренней разработкой или передать лицензию на интеллектуальную собственность внешним студиям. Вероятное всего, мы увидим, что Embracer использует две опции, ведь так можно больше заработать.

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Инсайдеры сообщили, что одна из этих игр будет про Голлума, но остальные четыре — загадка. Фанатам стоит скрестить пальцы и надеяться на возвращение Битвы за Средиземье.