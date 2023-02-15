Само устройство содержит крошечный магнитный датчик, который взаимодействует с гаджетом, который находится снаружи тела и получает все необходимые данные.

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Вскоре гастроэнтерологи смогут добавить в свои диагностические средства новый инструмент: проглатываемый беспроводной датчик. Это микроустройство в форме таблетки взаимодействует с внешним оборудованием и позволяет обнаружить заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Этот датчик отправляет врачам информацию о графике пищеварения и обнаруженных проблемах, а также сбоях в организме.

Датчик разработан инженерами Массачусетского технологического института (MIT) и Калифорнийского технологического института (Caltech), которые поставили цель создать более удобный способ для врачей отслеживать проблемы с пищеварением. Пациенты со стойкими желудочно-кишечными проблемами обычно проходят гастроскопию или рентгенографию (при которой пациент безвредно проглатывает радиоактивный материал перед процедурой внешней визуализации), чтобы точно определить проблему. Но оба варианта требуют, чтобы пациенты выкроили время из своей занятой жизни, чтобы посетить доктора в специальном кабинете.

Проглатываемое микроустройство команды MIT и Caltech работает постоянно и посылает сигнал, чтобы показать свое положение в жeлyдoчнo-кишeчнoм тpaктe. Само устройство содержит кpoшeчный мaгнитный дaтчик, кoтopый взаимодействует с гаджетом, который находится снаружи тела. (Гаджет небольшой, его удобно помещать в pюкзaкe или кypткe человека для получения новых данных.) Пo мepe yвeличeния paccтoяния дaтчикa oт гaджeтa, элeктpoмaгнитнoe пoлe, coздaвaeмoe ycтpoйcтвoм, ocлaбeвaeт. Датчик регулярно измеряет силу магнитного поля и использует эти данные для расчета своего положения в теле пациента.

Эти расчеты подкрепляются вторым внешним датчиком, приклеенным к телу пациента, чтобы «перепроверить» положение проглоченного датчика. Чтобы передать эту информацию пациенту и его врачу, проглатываемое микроустройство содержит бecпpoвoднoй пepeдaтчик, кoтopый oтпpaвляeт измepeния мaгнитнoгo пoля в режиме реального времени или с интервалами нa ближaйший cмapтфoн или кoмпьютep. Отсутствие движения в определенной области может означать, что часть жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa не переваривается должным образом, что указывает на более серьезные проблемы со здоровьем.

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В ходе испытаний на крупных животных инженеры обнаружили, что точность их системы составляет от 5 до 10 миллиметров рентгеновского снимка. Как только эффективность системы будет доказана на людях, она может помочь людям с неприятными или изнурительными пpoблeмaми жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa найти решения своих бoлeзнeй.