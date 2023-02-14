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Блогер погиб при включении аппарата МРТ из-за самопроизвольного выстрела пронесенного оружия
Когда аппарат МРТ включили, мощное магнитное поле устройства спровоцировало самопроизвольный выстрел.
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Когда медицинские работники проводят инструктаж перед процедурой, они обычно делают это не просто так. Очевидно, Леандро Матиас де Новаес упустил это из виду, проигнорировав правило кабинета МРТ «никаких металлов» и принес на прием заряженное огнестрельное оружие. В результате огнестрельное оружие выстрелило и Леандро погиб.

18 января сорокалетний де Новаес сопровождал свою мать в диагностический центр Сан-Паулу, Бразилия, где ей должны были сделать МРТ. Персонал диагностического центра попросил де Новаеса и его мать удалить все металлическое со своего тела и карманов, прежде чем войти в комнату, где находился аппарат МРТ. Леандро проигнорировал это правило и вошел в комнату с заряженным огнестрельным оружием, спрятанным за поясом.

Когда аппарат МРТ включили, мощное магнитное поле устройства спровоцировало самопроизвольный выстрел. Пуля попала в живот де Новаэса. Мужчину срочно доставили в ближайшую больницу, но он скончался от полученных травм 6 февраля, сообщает CNN Brasil.

Леандро Матиас регулярно публиковал в TikTok видеоролики об использовании оружия.

Аппараты МРТ (магнитно-резонансной томографии) используют сильные магнитные поля для временной перестройки протонов в теле пациента. Генерируемые аппаратом радиочастоты затем пульсируют через пациента, стимулируя эти протоны и заставляя их "напрягаться" против магнитной силы МРТ. Как только радиочастоты отключаются, протоны возвращаются в исходное состояние, высвобождая при этом энергию. Машина считывает эти выбросы энергии для создания изображений внутренних органов, скелета и других частей тела пациента.

Это означает, что использование металла в кабинете МРТ запрещено. Персонал обычно просит пациентов снять украшения, специальные устройства и все другие носимые устройства, содержащие металл, прежде чем войти в помещение, где проводится МРТ. Это не только гарантирует, что диагностический процесс пройдет гладко, но и для собственной безопасности пациента, поскольку магнитное поле МРТ притягивает все, что содержит металл. Представьте, как это было бы с чем-то таким безобидным, как пирсинг, а затем добавьте к этому заряженный пистолет.

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Известно, что де Новаес был яростным сторонником оружия, публиковал в TikTok видеоролики об использовании и обслуживании оружия для 8000 подписчиков до своей смерти. (Его учетная запись, @leandromathias_adv, по-видимому, была удалена посмертно.) Похоже, что бразильский блогер не расставался с оружием даже в кровати и настоял на том, чтобы пронести огнестрельное оружие на прием в кабинет МРТ, но в конечном итоге это не имеет значения; законам физики все равно, каковы были мотивы у блогера и почему он не прислушался к установленным правилам.

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#безопасность #наука #блогер #бразилия #мрт #огнестрельное оружие
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