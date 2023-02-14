Компания подошла к разработке очень серьёзно и использовала реголит, эквивалентный лунному «как химически, так и минералогически».

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Blue Origin, аэрокосмическая компания, основанная миллиардером Amazon Джеффом Безосом, до сих пор была сосредоточена на своей суборбитальной ракете New Shepard. Тем не менее, у Безоса есть более масштабные планы, в том числе коммерческая космическая станция и недавно представленная технология производства солнечных панелей под названием Blue Alchemist. Компания утверждает, что ее технология позволяет дешево и безопасно производить солнечные панели, используя только лунный реголит, обеспечивая лунные постройки практически неограниченным количеством электроэнергии.

Blue Origin утверждает, что с 2021 года производит солнечные панели с использованием искусственного лунного реголита и демонстрирует каждый этап этого процесса. Все начинается с производства реголита, который Blue Origin производит так, чтобы он был химически и минералогически идентичен тому, который вы найдете на Луне. Blue Alchemist использует бесконтактный процесс для плавления реголита, достигая температуры, превышающей 1600 градусов по Цельсию. Когда сырье расплавлено, реактор использует процесс, называемый электролизом расплавленного реголита, для отделения железа, кремния и алюминия.

Для производства высококачественных солнечных панелей требуется чистый кремний, и Blue Origin заявляет, что их процесс обеспечивает чистоту более 99,999%. Стандартные методы очистки кремния на Земле требуют токсичных и нестабильных химикатов, но все, что нужно Blue Alchemist, — это энергия солнечного света. Фактически, единственным побочным продуктом Blue Alchemist является кислород, высвобождаемый из лунных оксидов. Этот газ пузырится во время электролиза и может быть собран в качестве топлива или воздуха для дыхания. Низкое воздействие на окружающую среду означает, что эта технология также может быть адаптирована для использования на Земле.

Прототип солнечной панели, изготовленной из лунного реголита.

Blue Alchemist производит все необходимое для развертывания новых солнечных панелей, в том числе защитное стекло, защищающее панели от суровых лунных условий. Инженеры компании считают, что панели Blue Alchemist будут служить около 10 лет. Даже если они не прослужат так долго, вы можете сделать их больше — Blue Origin заявляет, что эта технология может “масштабироваться бесконечно”.

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Джефф Безос заявляет, что технология производства солнечных панелей соответствует целям НАСА по долгосрочному присутствию человека на Луне. Существует большой интерес к так называемому использованию ресурсов на месте. Каждый грамм, который вы должны поднять с Земли для использования в космосе, увеличивает стоимость миссии. Таким образом, изготовление необходимых вещей из материалов на месте назначения может значительно сэкономить время и деньги. Время покажет, станет ли Blue Alchemist частью миссии NASA «Луна-Марс».