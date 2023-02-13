Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
В Англии бомба времен Второй мировой войны неожиданно взорвалась во время обезвреживания
Специалисты изначально надеялись обезвредить бомбу с помощью робота.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Курортный город Грейт-Ярмут в Англии пережил настоящую встряску в пятницу, когда взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Специалисты по взрывчатым веществам работали над обезвреживанием бомбы, но неожиданно произошел взрыв, к счастью по данным экстренных служб и британской армии, никто не пострадал.

Во вторник строители, которые работали над новым мостом через реку Яр, обнаружили странный объект. Местная полиция немедленно перекрыла близлежащие дороги и установила 400-метровую зону эвакуации, потребовав, чтобы жители и рабочие в этом районе покинули ее. Армейские специалисты по взрывчатке быстро прибыли на место происшествия, чтобы соорудить защитный песчаный барьер вокруг бомбы и начать процесс обезвреживания.

Песчаный барьер и зона эвакуации оказались необходимыми. В пятницу взрывное устройство метровой длины и весом 250 кг неожиданно взорвалось, в результате чего образовалось массивное облако грязи и серо-голубого дыма, которое можно было увидеть за много километров. Никто не пострадал, но персонал армии и службы экстренной помощи, работники региональной газовой компании и Агентство по охране окружающей среды Соединенного Королевства продолжают оценивать ущерб, нанесенный окружающему региону. По состоянию на эти выходные они обнаружили близлежащие автомобили с разбитыми окнами, поврежденные строительные леса и другие незначительные повреждения. На удивление местные газовые трубы находятся в надлежащем рабочем состоянии.

Первоначально специалисты надеялись обезвредить бомбу с помощью робота. Они инициировали процесс и отправила робота разорвать предохранитель и спусковой крючок бомбы. Но они не учли того, что вода размыла окружающий их песчаный барьер и роботу пришлось вернуться. Затем они решили прибегнуть к методу контролируемого взрыва с медленным горением, для этого нужно было бомбу безопасно вывезти в море или уничтожить на военном полигоне. Длительная операция была внезапно прекращена всего 24 часа спустя, когда взорвалась бомба.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Это не первый случай, когда британская армия имеет дело с взрывчатыми веществами, оставшимися от Второй мировой войны. В 2017 году подрядчики, строящие жилой комплекс в лондонском районе Брент, обнаружили бомбу времен Второй мировой войны такого же размера. Местная полиция эвакуировала район и установила кордон, пока армейские специалисты по взрывчатым веществам приступили к работе. Но результаты этих инцидентов отличаются: на следующий вечер армия обезвредила лондонскую бомбу, что позволило безопасно вывезти устройство с места.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#англия #вторая мировая война #бомба #британская армия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый боеприпас для БПЛА Израиля поражает цели намного незаметнее
Британцы построили первый в мире трактор, работающий на коровьем навозе
Польша попросила США проследить за тем, чтобы Германия выплатила военные репарации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
60
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
97
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
9
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
45
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
4
Успешный вампирский «выживастик» V Rising в мае получит глобальное обновление с массой геймплейных изменений
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
38
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
17
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
5
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Hogwarts Legacy обходит Киберпанк и претендует на рекорд по количеству просмотров на Twitch
+
Анонсирован Pioneers of Pagonia — «карамельный» градостроительный симулятор от создателя оригинальной The Settlers
1
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
9
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
88
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
185
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
12
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
10

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
18:40
Я в свое время GTX 780 взял ради физикса т.к. его реализация в borderlands мне очень понравилась.
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Kostik_I
18:32
"Что касается характеристики видеокарты MTT S80, то она ... может обеспечивать до 300W мощности" Как видеокарта обеспечивает 300W мощности?
Китайская видеокарта MTT S80 по производительности не смогла обогнать даже старую GT 1030
Илья Ярошевич
18:28
Проблем нет вообще, скачал с рутрэкера и установил.
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
wolfire
18:27
нло было актуально лет 10 назад, сейчас и так многие знаю что это земное происхождение
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
Парцифаль
18:27
Я не исключаю что пиндосы инопланетяне. Иначе как объяснить их не любовь к человечеству на Земле.
В США не исключают инопланетного происхождения сбитых объектов, а Канада вводит налог на инопланетян
chat0-bot
18:27
Одно слово - гомосек НАТО.
Генсек НАТО прокомментировал возможную поставку западных самолётов Украине
wolfire
18:27
а могут и не иметь
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
FelsheR-BAN100569
18:26
Залман всегда был качественным брендом, даже когда тебя еще не было.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
chat0-bot
18:25
Китайцы - инопланетяне? Какую писю курят там в пендостане?
В США не исключают инопланетного происхождения сбитых объектов, а Канада вводит налог на инопланетян
Парцифаль
18:25
Автор ку ку
В США не исключают инопланетного происхождения сбитых объектов, а Канада вводит налог на инопланетян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем