Специалисты изначально надеялись обезвредить бомбу с помощью робота.

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Курортный город Грейт-Ярмут в Англии пережил настоящую встряску в пятницу, когда взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Специалисты по взрывчатым веществам работали над обезвреживанием бомбы, но неожиданно произошел взрыв, к счастью по данным экстренных служб и британской армии, никто не пострадал.

Во вторник строители, которые работали над новым мостом через реку Яр, обнаружили странный объект. Местная полиция немедленно перекрыла близлежащие дороги и установила 400-метровую зону эвакуации, потребовав, чтобы жители и рабочие в этом районе покинули ее. Армейские специалисты по взрывчатке быстро прибыли на место происшествия, чтобы соорудить защитный песчаный барьер вокруг бомбы и начать процесс обезвреживания.

Песчаный барьер и зона эвакуации оказались необходимыми. В пятницу взрывное устройство метровой длины и весом 250 кг неожиданно взорвалось, в результате чего образовалось массивное облако грязи и серо-голубого дыма, которое можно было увидеть за много километров. Никто не пострадал, но персонал армии и службы экстренной помощи, работники региональной газовой компании и Агентство по охране окружающей среды Соединенного Королевства продолжают оценивать ущерб, нанесенный окружающему региону. По состоянию на эти выходные они обнаружили близлежащие автомобили с разбитыми окнами, поврежденные строительные леса и другие незначительные повреждения. На удивление местные газовые трубы находятся в надлежащем рабочем состоянии.

Первоначально специалисты надеялись обезвредить бомбу с помощью робота. Они инициировали процесс и отправила робота разорвать предохранитель и спусковой крючок бомбы. Но они не учли того, что вода размыла окружающий их песчаный барьер и роботу пришлось вернуться. Затем они решили прибегнуть к методу контролируемого взрыва с медленным горением, для этого нужно было бомбу безопасно вывезти в море или уничтожить на военном полигоне. Длительная операция была внезапно прекращена всего 24 часа спустя, когда взорвалась бомба.

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Это не первый случай, когда британская армия имеет дело с взрывчатыми веществами, оставшимися от Второй мировой войны. В 2017 году подрядчики, строящие жилой комплекс в лондонском районе Брент, обнаружили бомбу времен Второй мировой войны такого же размера. Местная полиция эвакуировала район и установила кордон, пока армейские специалисты по взрывчатым веществам приступили к работе. Но результаты этих инцидентов отличаются: на следующий вечер армия обезвредила лондонскую бомбу, что позволило безопасно вывезти устройство с места.