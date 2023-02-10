Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые предложили разместить в космосе щит из лунной пыли, который поможет охладить Землю
Для создания орбитального зонтика потребуется около 10 миллиардов кг пыли.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

У безумных ученых есть много идей о том, как охладить Землю, но лишь немногие из них столь удивительны, как эта. Астрофизики размышляют о плюсах и минусах запуска лунных отложений на орбиту для создания пылевого щита, который уменьшил бы воздействие Солнца на Землю.

Идея принадлежит трем ученым из Университета штата Юта и Смитсоновской астрофизической обсерватории. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Climate, они пишут, что размещение лунной пыли на орбите может частично заслонить Солнце на шесть дней в году, что приведет к более прохладной атмосфере. Согласно их исследованию, нам хватит и шести дней, чтобы снизить количество солнечного света, падающего на Землю, на 1–2 процента — этого достаточно, чтобы повысить эффективность других методов смягчения последствий изменения климата на земле.

Как можно себе представить, чтобы разместить лунную пыль на орбите легче сказать, чем сделать. По оценкам исследователей, для создания "орбитального зонтика" потребуется около 10 миллиардов кг пыли. Учитывая, что люди отправили в космос на данный момент только около 1% этого веса, это будет нелегким делом. Компьютерное моделирование также показывает, что лунная пыль должна быть запущена откуда-то из космоса. Это может быть либо сама Луна, либо платформа, вращающаяся в миллионе км от Земли. Но пыль, запущенная с Луны, будет постепенно рассеиваться, что потребует дополнительных запусков с течением времени, что касается второго варианта, то обойдется он намного дороже, что делает его менее вероятным для изменения климата Земли в ближайшем будущем.

Иллюстрация орбитального солнцезащитного козырька из пыли. (Изображение: Бен Бромли/Университет Юты)

Но почему лунная пыль? Используя мощный компьютер, исследователи проверили влияние различных частиц на способность солнечного света достигать Земли. Было обнаружено, что высокопористые пушистые частицы работают лучше всего, поскольку они блокируют больше света, плюс исследователи отмечают, что на поверхности Луны уже есть «готовый резервуар» пыли.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Шесть дней относительного затмения Солнца пылью не произвели бы на нас, землян, каких-либо заметных последствий. Затем метеорологическое оборудование и другие высокотехнологичные датчики проверили бы, как изменилась температура нашей планеты. Справедливости ради стоит сказать, что эта концепция несколько рискованна. Во-первых, это дорого и это также не универсальная стратегия, потому что пыль нужно будет повторно запускать каждые несколько дней. Хотелось бы надеяться, что те, кто несет наибольшую ответственность за потепление атмосферы Земли, предпримут другие шаги, чтобы избежать возможных рисков с искусственным затмением Солнца.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #земля #луна #изменение климата #лунная пыль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2028 году родится первый «космический ребенок» - заявили ученые из Великобритании и Нидерландов
Марсоход Curiosity обнаружил явные следы воды и волн на древнем Марсе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
24
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
11
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
10
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
1
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
5
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
6
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
37
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
5
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Intel Core i9-13980HX и 13900HX подвинули AMD Ryzen 9 7845HX в рейтинге ноутбучных ЦП PassMark
+
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Microsoft анонсировала поисковик Bing на базе ChatGPT и браузер Edge
+

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
16
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
7
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Стоит ли покупать Xbox series X
20
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
25
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
16

Сейчас обсуждают

ИстинаГде-тоРядом
20:08
твоя интимная жизнь вообще не интересует
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
Alex Jk
20:06
Всё банальнее- он снизился до 17км
Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
Wildgluk Wg
20:04
Ну да когда Антарктида растает, появятся куча неудобных вопросов...
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
Влад Демьянцев
19:57
Разница 3% ддр4 и ддр5 ₽ играх.
Почему вам не стоит покупать игровые процессоры Intel, а Ryzen 5 5600Х самый выгодный камень 2023г
Dimkovski
19:57
Хоть 240. Мыло в 2023 году - это грешно! Ну если только у вас не 19" монитор ))))
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
Влад Демьянцев
19:57
Чел что ты несёшь. на ддр5 7200 в варзоне 220 фпс без упора в ГПУ, на ддр4 4200 сл 16 те же 220 фпс. Так почти в любой игре кроме тех что жрут 8 ядер на 100% типо Трои. Не выдумывай.
Почему вам не стоит покупать игровые процессоры Intel, а Ryzen 5 5600Х самый выгодный камень 2023г
Dimkovski
19:55
А с чего бы им там быть, если игре 8600K достаточно ?
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
RandomXP
19:55
смотря какой монитор по частоте кадров
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
Dimkovski
19:54
На 4070Ti играть в FHD это грех.
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
Ильшат Акчулпанов
19:52
Тут нас пугали западом, что они готовятся к нападению, а теперь оказалось, что у одной рф больше оружия, чем у всего альянса. Так кто готовился к нападению? Кто нибудь может объяснить?
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем