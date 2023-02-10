Для создания орбитального зонтика потребуется около 10 миллиардов кг пыли.

реклама

У безумных ученых есть много идей о том, как охладить Землю, но лишь немногие из них столь удивительны, как эта. Астрофизики размышляют о плюсах и минусах запуска лунных отложений на орбиту для создания пылевого щита, который уменьшил бы воздействие Солнца на Землю.

Идея принадлежит трем ученым из Университета штата Юта и Смитсоновской астрофизической обсерватории. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Climate, они пишут, что размещение лунной пыли на орбите может частично заслонить Солнце на шесть дней в году, что приведет к более прохладной атмосфере. Согласно их исследованию, нам хватит и шести дней, чтобы снизить количество солнечного света, падающего на Землю, на 1–2 процента — этого достаточно, чтобы повысить эффективность других методов смягчения последствий изменения климата на земле.

Как можно себе представить, чтобы разместить лунную пыль на орбите легче сказать, чем сделать. По оценкам исследователей, для создания "орбитального зонтика" потребуется около 10 миллиардов кг пыли. Учитывая, что люди отправили в космос на данный момент только около 1% этого веса, это будет нелегким делом. Компьютерное моделирование также показывает, что лунная пыль должна быть запущена откуда-то из космоса. Это может быть либо сама Луна, либо платформа, вращающаяся в миллионе км от Земли. Но пыль, запущенная с Луны, будет постепенно рассеиваться, что потребует дополнительных запусков с течением времени, что касается второго варианта, то обойдется он намного дороже, что делает его менее вероятным для изменения климата Земли в ближайшем будущем.

Иллюстрация орбитального солнцезащитного козырька из пыли. (Изображение: Бен Бромли/Университет Юты)

Но почему лунная пыль? Используя мощный компьютер, исследователи проверили влияние различных частиц на способность солнечного света достигать Земли. Было обнаружено, что высокопористые пушистые частицы работают лучше всего, поскольку они блокируют больше света, плюс исследователи отмечают, что на поверхности Луны уже есть «готовый резервуар» пыли.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Шесть дней относительного затмения Солнца пылью не произвели бы на нас, землян, каких-либо заметных последствий. Затем метеорологическое оборудование и другие высокотехнологичные датчики проверили бы, как изменилась температура нашей планеты. Справедливости ради стоит сказать, что эта концепция несколько рискованна. Во-первых, это дорого и это также не универсальная стратегия, потому что пыль нужно будет повторно запускать каждые несколько дней. Хотелось бы надеяться, что те, кто несет наибольшую ответственность за потепление атмосферы Земли, предпримут другие шаги, чтобы избежать возможных рисков с искусственным затмением Солнца.