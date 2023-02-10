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У безумных ученых есть много идей о том, как охладить Землю, но лишь немногие из них столь удивительны, как эта. Астрофизики размышляют о плюсах и минусах запуска лунных отложений на орбиту для создания пылевого щита, который уменьшил бы воздействие Солнца на Землю.
Идея принадлежит трем ученым из Университета штата Юта и Смитсоновской астрофизической обсерватории. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Climate, они пишут, что размещение лунной пыли на орбите может частично заслонить Солнце на шесть дней в году, что приведет к более прохладной атмосфере. Согласно их исследованию, нам хватит и шести дней, чтобы снизить количество солнечного света, падающего на Землю, на 1–2 процента — этого достаточно, чтобы повысить эффективность других методов смягчения последствий изменения климата на земле.
Как можно себе представить, чтобы разместить лунную пыль на орбите легче сказать, чем сделать. По оценкам исследователей, для создания "орбитального зонтика" потребуется около 10 миллиардов кг пыли. Учитывая, что люди отправили в космос на данный момент только около 1% этого веса, это будет нелегким делом. Компьютерное моделирование также показывает, что лунная пыль должна быть запущена откуда-то из космоса. Это может быть либо сама Луна, либо платформа, вращающаяся в миллионе км от Земли. Но пыль, запущенная с Луны, будет постепенно рассеиваться, что потребует дополнительных запусков с течением времени, что касается второго варианта, то обойдется он намного дороже, что делает его менее вероятным для изменения климата Земли в ближайшем будущем.
Но почему лунная пыль? Используя мощный компьютер, исследователи проверили влияние различных частиц на способность солнечного света достигать Земли. Было обнаружено, что высокопористые пушистые частицы работают лучше всего, поскольку они блокируют больше света, плюс исследователи отмечают, что на поверхности Луны уже есть «готовый резервуар» пыли.
Шесть дней относительного затмения Солнца пылью не произвели бы на нас, землян, каких-либо заметных последствий. Затем метеорологическое оборудование и другие высокотехнологичные датчики проверили бы, как изменилась температура нашей планеты. Справедливости ради стоит сказать, что эта концепция несколько рискованна. Во-первых, это дорого и это также не универсальная стратегия, потому что пыль нужно будет повторно запускать каждые несколько дней. Хотелось бы надеяться, что те, кто несет наибольшую ответственность за потепление атмосферы Земли, предпримут другие шаги, чтобы избежать возможных рисков с искусственным затмением Солнца.