Microsoft утверждает, что это помогает компаниям понять, что нравится их клиентам, с помощью «истории посещения».

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За последние несколько лет конфиденциальность стала актуальной темой, и она только усугубляется, учитывая последние новости о компаниях Google, Meta и даже Apple, которые якобы тайно собирают информацию о пользователях. Что касается операционной системы, то Windows 10 уже рассматривалась как несколько агрессивная ОС по сравнению со своими предшественниками. Теперь, когда Windows 11 масштабно распространяется на пользовательских компьютерах, люди начали изучать ее более внимательно. Один исследователь безопасности решил изучить новую ОС, а именно какие запросы она отправляет при чистой установке, и сравнил ее с Windows XP 2001 года. Разница в запросах телеметрии за этот 22-летний период поразительна.

На ютуб-канале под названием The PC Security Channel выпустили видео, где настроили программу Wireshark на чистой ОС 11 и XP. Для справки, Wireshark — это бесплатный анализатор сетевых протоколов, который показывает обмен данными по сети. Это позволило автору ютуб-канала увидеть, с какими внешними серверами ОС связывалась сразу после первой загрузки. При чистой установке Windows 11 список довольно длинный, и это еще мягко сказано. Тест проводился на новом ноутбуке с Windows 11, который загружался в первый раз и на котором ничего не было установлено. Трафик в Wireshark был отфильтрован через DNS для проверки запросов к внешним серверам.

Первые запросы безобидны: сервер Microsoft и Akamai. Однако на этом все не закончилось и запросы становятся более тревожными. Там было что-то похожее на сервер геолокации для Microsoft, что-то про Google, а потом появление сторонних серверов. Например, он пингует сайт, указанный как trustsource.org. Точно нельзя определить кому он принадлежит, но очень похоже, что McAfee. Это при чистой установке Windows 11, уточняет автор канала.

Следующий называется Scorecardresearch.com и указан как компания, занимающаяся исследованием интернет-тенденций. В видео он по умолчанию заблокирован программой uBlock Origin, как сайт для отслеживания рекламы. Но почему то веб-сайт компании почти пустой. Тем не менее, в нем отмечается, что этот сайт помогает остальным компаниям понять, что нравится их клиентам, с помощью «истории посещения браузера», которые включают веб-теги и файлы cookie. Как отмечает TechSpot, все равно появляются рекомендации странных сайтов, когда на персональном компьютере вообще не происходило поиска в Интернете или интернет-активности.

Появляются сайты MSN.com и Bing.com, хотя никто не посещал ни один из этих сайтов. Еще одна подозрительная запись — privacyportal.onetrust.com, к слову это неработающая страница. Onetrust.com, похоже, является программным обеспечением для управления конфиденциальностью. В целом, похоже, что третьим сторонам отправляется приличное количество запросов. Это противоречит Центру обновления Windows или службам и сайтам Microsoft по обновлениям и безопасности.

И теперь для сравнения, Wireshark также работал на совершенно новой Windows XP. Сеть сильно отличалась в конце 2001 года, когда была запущена ОС. Однако разница во внешних запросах существенна. При фильтрации с помощью DNS-запросов, компьютер с XP связался только с одним сайтом: Центром обновления Windows. Он связывается с сайтом, чтобы проверить наличие обновлений и загрузить их, вот и все. В какое славное время мы жили.

Очевидно, что сравниваемые здесь операционные системы сильно отличаются по возможностям. В наше время Windows хочет предоставить вам «настраиваемый» интерфейс, предоставляя вам местные прогнозы погоды и новости. Кроме того, Microsoft расширила список «обязательных» служб в Windows 11. Они перечислены на этой странице и отмечают, что знание вашего местоположения имеет решающее значение, поскольку оно помогает вам найти потерянное устройство.

Элементы управления конфиденциальностью Windows 11 дают вам несколько вариантов для сокращения захвата телеметрии.

Чтобы быть справедливым по отношению к Microsoft, она дает вам возможность отключить некоторые из этих данных телеметрии. Однако, как показывает приведенное выше изображение, большая часть функционала теперь требуется для обеспечения безопасности ОС. Microsoft также проводит различие между обязательной диагностикой и требуемыми данными.

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Было бы интересно увидеть повторение этого теста с изменением этих настроек или сравнением с Windows 10 или macOS Ventura. Было бы удобно получить некоторые разъяснения о точных сайтах, с которыми Windows контактирует, но я не уверен, что Microsoft когда-либо обнародует это.