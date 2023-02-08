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Марка Rolls-Royce известна своими роскошными автомобилями, но технически эти седаны стоимостью 300 000 долларов теперь находятся под эгидой BMW. Но есть ещё компания Rolls-Royce Holdings, которая оставалась независимой от автомобильного бренда с конца 1990-х годов и в настоящее время сосредоточена на безуглеродной энергетике и аэрокосмических инновациях. Поговорим про ее последний проект. Это ядерный двигатель, который, как они надеются, обеспечит полеты на Луну и Марс.
По данным компании, микрореактор Rolls-Royce будет использовать уран для ядерного деления. Для справки, деление — это процесс использования нейтрона для "атаки" на отдельный атом, который высвобождает энергию при разделении. Поскольку уран выделяет нейтроны при делении, это наиболее распространенный элемент, используемый в атомной промышленности. Атомные электростанции полагаются на то, что процесс деления будет повторяться, что приведет к цепной реакции, которую затем смогут контролировать энергетики.
Аэрокосмические компании, как правило, отказывались от двигателей, работающих на ядерном топливе, в пользу механизмов на основе химических веществ, несмотря на то, что ядерное деление безопасно и давно используется в нефтеперерабатывающих заводах и подводных лодках. Это дает Rolls-Royce уникальный шанс ворваться и встряхнуть космический сектор. Разработку компания начала в 2021 году, когда она собрала 600 миллионов долларов финансирования для поддержки своего нового подразделения космических инноваций.
«Чтобы исследовать космос, вам нужна надежная энергия», — сказал глава отдела инновационных продуктов и услуг Джейк Томпсон в видеоролике компании. «Вам нужна энергия, которая работает, когда нет солнечного света, энергия, которая работает, когда нет топлива, энергия, которая работает, когда нет кислорода. Традиционная миссия на Луну или Марс с использованием химических ракет должна нести тонны топлива. Ядерный реактор использует всего несколько граммов урана».
По словам Томпсона, микрореактор Rolls-Royce когда-нибудь позволит совершать полеты на Луну, Марс и дальше. Его также можно использовать для питания спутников и любых лунных баз, которые мы запустим в будущем. Отсутствие необходимости нести большое количество топлива означает, что космические корабли, работающие на ядерных двигателях, могут нести большую полезную нагрузку и быстрее достигать места назначения, что делает миссии более эффективными для таких организаций, как НАСА и Европейское космическое агентство.
Что касается графика, то реактор Rolls-Royce, как сообщается, находится на стадии «концепции, проектирования, разработки и испытаний», что является расплывчатым способом сказать, что он еще не готов к официальному объявлению или обнародованию. Тем не менее, Rolls-Royce заявляет, что к 2029 году у них будет готовый к отправке на Луну микрореактор.