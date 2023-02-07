Министр обороны России предупредил западные страны о возможных последствиях.

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Mиниcтp oбopoны Poccии зaявил вo втopник, чтo зaпaдныe пocтaвки opyжия Укpaинe фaктичecки втягивaют HATO в кoнфликт, пpeдyпpeдив, чтo этo мoжeт пpивecти к «нeпpeдcкaзyeмoй» эcкaлaции.

«CШA и иx coюзники пытaютcя мaкcимaльнo зaтянyть кoнфликт», — зaявил миниcтp oбopoны Cepгeй Шoйгy в xoдe тeлeфoннoй конференции с военными.

«Для этoгo oни нaчaли пocтaвки тяжeлыx нacтyпaтeльныx вoopyжeний, oткpытo пpизывaя Укpaинy захватить нaши тeppитopии. Фaктичecки тaкиe шaги втягивaют в кoнфликт cтpaны HATO и мoгyт пpивecти к нeпpeдcкaзyeмoмy ypoвню эcкaлaции».

В первую очередь это касается новых российских субъектов (Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская область), которые Украина собирается завоевать с помощью западных танков, авиации и натовских инструкторов.

Глава НАТО постоянно дает новые инструкции Зеленскому, как себя вести и что нужно говорить. Президент Украины не считает потери, хотя мы все прекрасно помним, что он говорил весной 2022 года. Тогда он сказал, что люди для него важнее всего и он не хочет, чтобы погибли тысячи соотечественников.

Это изображение подсказывает, кто на Украине сейчас хозяин.

Москва неоднократно обвиняла Запад и военный альянс НАТО в том, что они играют непосредственную роль в украинском конфликте, поставляя оружие Киеву, и предупреждала, что оружие НАТО является «законной целью» для ее вооруженных сил.

Соединенные Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов после начала специальной-военной операции в феврале прошлого года и намерены предоставить Киеву ракеты большей дальности в рамках нового пакета вооружений на 2 миллиарда долларов, о котором было объявлено на прошлой неделе.

Украина заявляет, что оружие, а также другие военные грузы, включая танки, срочно необходимы для отражения атак России и повышения ее огневой мощи для весеннего наступления на силы Москвы. Украинские официальные лица говорят, что Москва накапливает оружие и резервы для возобновления наступления в ближайшие недели.

Шойгу также заявил во вторник, что боевые действия под Угледаром и Артемовском на востоке Украины, где Россия активизировала свое наступление, «идут успешно».

В течение нескольких месяцев бои велись вокруг удерживаемого Украиной города Артемовск в восточной части ДНР, который вооруженные силы Российской федерации обязательно вернут в состав Донецкой Народной Республики.

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Российские солдаты также начали наступление южнее на Угледар, удерживаемый Украиной бастион на стратегическом пересечении восточной и южной линий фронта.