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Компания Venturi разработала электромобиль Antarctica для исследования южного полюса
Antarctica EV оснащен двумя электродвигателями мощностью по 60 кВт и двумя 50-киловаттными батареями.
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Большинство электромобилей не приспособлены для движения по глубокому снегу и скользкому льду с многотонными грузами. Для обычного автолюбителя это не является проблемой, но для ученых в Антарктиде отсутствие подходящего наземного транспорта создает большие трудности в изучении южного полюса. Люди, которые изучают метеориты, таяние шельфовых ледников, атмосферные изменения и другие явления, должны преодолевать сотни километров по мерзлой земле. Типичный электрический внедорожник не справится с этой задачей.

Venturi надеется решить эту проблему с помощью электрического полярного исследовательского транспортного средства со всем необходимым оборудованием, который облегчит изучение самого холодного континенте на планете. Venturi уже известна производством гоночных автомобилей и устройств для исследования космоса. В 2009 году компанию попросили построить полностью электрический автомобиль, способный помогать исследователям в их повседневных обязанностях в Антарктиде. Двенадцать лет спустя Venturi выпустила электромобиль с "оригинальным" названием Antarctica EV, как раз для исследовательской экспедиции в декабре 2021 года.

С тех пор электромобиль оказался чрезвычайно полезным. Ученые бельгийской исследовательской станции имени принцессы Елизаветы используют Antarctica EV для поездок и обслуживания нескольких станций наблюдения за погодой в Восточной Антарктиде, а также новой бельгийской станции наблюдения за атмосферой на Антарктическом плато. Только летом 2022 года Antarctica EV помог исследователям преодолеть 500 километров.

Практичность Antarctica EV во многом обусловлена прочными непрерывными гусеницами, которые равномерно распределяют вес автомобиля весом 2495 кг по снегу. Две 50-киловаттные батареи позволяют электромобилю проехать 50 километров за раз, а два 60-киловаттных электродвигателя постоянного тока обеспечивают скорость до 25 километров в час. Складные многоместные сиденья Antarctica EV обеспечивают внутреннее пространство для шести человек плюс оборудование, а встроенные датчики температуры поверхности снега помогают исследователям проверять спутниковые измерения на ходу.

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Сообщается, что инженерам Venturi пришлось перерабатывать электромобиль Antarctica несколько раз с момента его выхода. Первоначально электромобиль был разработан для работы при экстремально низких температурах, и хотя в Антарктиде все еще холодно -10 градусов по Цельсию, это не -50 градусов по Цельсию, как ожидали специалисты Venturi. Эта «теплая» погода привела к тому, что снег налипает на звездочки, прикрепленные к гусеницам автомобиля, что приводит к вибрациям, которые нарушают эффективность и комфорт езды. Компания Venturi недавно объявила, что построила и установила новые звездочки, чтобы избежать скопления снега. Компания также модернизировала внутреннюю систему вентиляции, чтобы ученые не запрели внутри кабины электромобиля.

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#электромобиль #антарктида #antarctica ev #venturi
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