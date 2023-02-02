В спецификациях почему то пропало текстовое поле о возможном разгоне процессоров V-Cache.

реклама

AMD наконец-то объявила о ценах и дате выхода новых процессоров, так что не за горами независимые тесты, которые прольют свет на производительность игрового процессора 7950X3D. Новая дорожная карта Красной команды сообщает нам, когда эти процессоры появятся и сколько они будут стоить. Как и ожидалось, они дорогие, но они действительно должны обеспечить высокую игровую производительность.

AMD объявила об этом в коротком видеоролике на YouTube. Первыми на рынок будут выпущены два высокопроизводительных процессора V-Cache. Третий и наименее дорогой процессор появится в апреле. Теоретически это подстегнет продажи, поскольку энтузиасты и оверклокеры не любят ничего ждать. Удивительно, но флагман Ryzen 9 7950X3D стоит столько же, сколько и обычный процессор, когда он был выпущен по цене 699 долларов. С тех пор AMD снизила цену до 599 долларов, по-видимому, из-за плохих продаж. Это флагманский 16-ядерный процессор с 32 потоками и 144 МБ кэш-памяти L2 и L3.

Ryzen 9 7900X3D стоит 599 долларов, что всего на 50 долларов больше, чем у оригинального процессора. Это 12-ядерный процессор с 24 потоками и 140 МБ кэш-памяти L2 и L3. Сообщается, что оба процессора Ryzen 9 поступят в продажу 28 февраля. Это означает, что вам придется раскошелиться на дополнительные 150 долларов, чтобы получить версию с L3.

У версии Ryzen 7, получившей название 7800X3D, нет предшественника, поэтому мы не можем сравнивать цены. Тем не менее, 7700X также является восьмиядерным процессором с 16 потоками, который стоит 399 долларов. Он получил лишь незначительное снижение цены, и теперь в интернет-магазине AMD он стоит 349 долларов. Он будет включать 104 МБ кэш-памяти L2 и L3. Этот процессор появится 6 апреля, что является неожиданной задержкой. Эксперты полагали, что все три будут доступны одновременно.

Флагманский процессор с технологией V-Cache стоит столько же, сколько Intel Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц. Тем не менее, процессор AMD имеет TDP всего 120 Вт по сравнению с энергоемким процессором Intel. Обе компании используют совершенно разные подходы к повышению производительности. AMD снижает энергопотребление и тактовую частоту при добавлении кеша. Intel повышает тактовые частоты и мощность по всем направлениям. 13900KS имеет базовый предел мощности 150 Вт и максимальный предел 253 Вт. Но он также поддерживает профиль Extreme Power Delivery (EPD), который достигает 320 Вт.

Однако, AMD разрешает разгон своих процессоров V-Cache, поэтому неясно, позволит ли он потреблять больше 120 Вт. Напомним, ее 7950X рассчитан на 170 Вт, но может потреблять 230 Вт в течение коротких периодов времени. Как ни странно, AMD ранее включала в спецификации своих процессоров V-Cache текстовое поле, в котором говорилось, что они позволяют разгон, теперь этого поля нет. AMD не сразу ответила на запрос о комментариях по этому поводу. Но даже без разгона это будет эпическое противостояние между этими двумя процессорами.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

И последнее замечание: ожидается, что эти процессоры будут сильно нагреваться. Это стоит учесть, потому что в видео-анонсе AMD рекомендует 280-мм AIO в качестве базового решения для охлаждения. Это шаг вперед по сравнению с воздушным кулером и даже по сравнению с 240-мм конфигурацией. Tjmax указан 89оC для всех трех процессоров, поэтому будет интересно посмотреть, достигают ли они такой температуры сразу же при нагрузке, как их предшественники.