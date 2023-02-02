Украинские правоохранители и силовики в среду провели обыски в доме бизнесмена-миллиардера Игоря Коломойского.

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Украинские правоохранительные органы и силовики в среду провели обыски в доме бизнесмена-миллиардера Игоря Коломойского.

Вот несколько фактов о нем.

Богатство

Игорь Валерьевич Коломойский, 59 лет, является одним из самых богатых людей Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние примерно в 1 миллиард долларов, но это меньше половины его предполагаемого состояния, которое ему приписывали десять лет назад.

Ранние годы

Коломойский родился в Днепропетровске, который в то время был частью Советского Союза и теперь известен как Днепр.

Он окончил Днепропетровский металлургический институт и, как и многие другие будущие бизнесмены, после распада Советского Союза занялся экспортно-импортным бизнесом.

Аналитики считают, что Зеленский был под покровительством Коломойского, но теперь вырвался из его лап и находится под защитой США.

Ресурсы

Прорыв в крупном бизнесе Коломойского произошел в 1992 году, когда он стал одним из основателей ПриватБанка, который впоследствии стал крупнейшим банком Украины.

ПриватБанк был национализирован правительством в 2016 году в рамках очистки банковской системы.

Но в активах Коломойского по-прежнему есть 1+1 Media Group, которая контролирует один из самых влиятельных телеканалов Украины, и часть его крупнейшей авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Политика

Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области с марта 2014 по март 2015 года.

Он поддержал успешную избирательную кампанию президента Владимира Зеленского в 2019 году, а его телеканал транслировал сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль президента.

С тех пор Коломойский, похоже, стал жертвой репрессий, начатых Зеленским в отношении богатых бизнесменов, известных как «олигархи», обладающих огромным политическим влиянием. Зеленский также стремится искоренить хроническую коррупцию в Украине во время вооруженного конфликта с Россией.

Санкции

США ввели caнкции против Коломойского в 2021 гoдy «из-зa eгo пpичacтнocти к cepьeзнoй кoppyпции», отчасти в то время, когда он был губернатором Днепропетровска.

Bлacти CШA тaкжe утверждали, чтo Кoлoмoйcкий и eгo дoлoвoй пapтнep oтмывaли yкpaдeнныe cpeдcтвa чepeз Coeдинeнныe Штaты. Он опроверг это утверждение.

Коломойский во время обыска в его доме.

Расследования

Коломойский также столкнулся с проблемами в Украине.

Помимо рейда, проведенного в среду, aнтикoppyпциoнные чинoвники тaкжe paccлeдyют дeлo, в котором они подозревают восемь человек в хищении активов и средств в 2015 году из контролируемой государством нефтяной компании «Укрнафта», ранее частично принадлежавшей Коломойскому.

Эта фирма была одной из нескольких стратегических компаний, переданных украинскому правительству в конце прошлого года для поддержки оборонной промышленности страны.

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Коломойский отверг все обвинения в правонарушениях против него. Сейчас ведутся следственные мероприятия.