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Украинские правоохранительные органы и силовики в среду провели обыски в доме бизнесмена-миллиардера Игоря Коломойского.
Вот несколько фактов о нем.
Богатство
Игорь Валерьевич Коломойский, 59 лет, является одним из самых богатых людей Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние примерно в 1 миллиард долларов, но это меньше половины его предполагаемого состояния, которое ему приписывали десять лет назад.
Ранние годы
Коломойский родился в Днепропетровске, который в то время был частью Советского Союза и теперь известен как Днепр.
Он окончил Днепропетровский металлургический институт и, как и многие другие будущие бизнесмены, после распада Советского Союза занялся экспортно-импортным бизнесом.
Ресурсы
Прорыв в крупном бизнесе Коломойского произошел в 1992 году, когда он стал одним из основателей ПриватБанка, который впоследствии стал крупнейшим банком Украины.
ПриватБанк был национализирован правительством в 2016 году в рамках очистки банковской системы.
Но в активах Коломойского по-прежнему есть 1+1 Media Group, которая контролирует один из самых влиятельных телеканалов Украины, и часть его крупнейшей авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Политика
Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области с марта 2014 по март 2015 года.
Он поддержал успешную избирательную кампанию президента Владимира Зеленского в 2019 году, а его телеканал транслировал сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл роль президента.
С тех пор Коломойский, похоже, стал жертвой репрессий, начатых Зеленским в отношении богатых бизнесменов, известных как «олигархи», обладающих огромным политическим влиянием. Зеленский также стремится искоренить хроническую коррупцию в Украине во время вооруженного конфликта с Россией.
Санкции
США ввели caнкции против Коломойского в 2021 гoдy «из-зa eгo пpичacтнocти к cepьeзнoй кoppyпции», отчасти в то время, когда он был губернатором Днепропетровска.
Bлacти CШA тaкжe утверждали, чтo Кoлoмoйcкий и eгo дoлoвoй пapтнep oтмывaли yкpaдeнныe cpeдcтвa чepeз Coeдинeнныe Штaты. Он опроверг это утверждение.
Расследования
Коломойский также столкнулся с проблемами в Украине.
Помимо рейда, проведенного в среду, aнтикoppyпциoнные чинoвники тaкжe paccлeдyют дeлo, в котором они подозревают восемь человек в хищении активов и средств в 2015 году из контролируемой государством нефтяной компании «Укрнафта», ранее частично принадлежавшей Коломойскому.
Эта фирма была одной из нескольких стратегических компаний, переданных украинскому правительству в конце прошлого года для поддержки оборонной промышленности страны.
Коломойский отверг все обвинения в правонарушениях против него. Сейчас ведутся следственные мероприятия.