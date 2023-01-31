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В Австралии потеряли крошечную, но смертельно опасную радиоактивную капсулу с Цезием 137
По словам экспертов, час облучения этого радиоактивного вещества на расстоянии метра эквивалентен 10 рентгенам, а длительный контакт с ней может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак.
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В западной части Австралии преобладает знойная пустыня с густыми кустарниками, но теперь там появилось кое-что новенькое: радиоактивная капсула. Австралийские официальные лица лихорадочно ищут опасный объект, который пропал, когда его перевозили между двумя шахтами. Они предупредили местных жителей, чтобы они держались подальше от этого места, поскольку даже кратковременное воздействие радиации может быть опасным.

Капсула крошечная, размером всего 6 х 8 мм. Внутри керамического корпуса находится образец Цезия-137, высокорадиоактивного изотопа, который используется в горнодобывающем оборудовании. Департамент пожарной и аварийной службы Австралии (DFES) сообщает, что в начале этого месяца капсула была перемещена из шахты недалеко от города Ньюман в шахту недалеко от Перта. Однако капсула так и не добралась до места, что позволяет предположить, что она упала с грузовика где-то на дороге.

По данным DFES, несмотря на то, что капсула такая маленькая, она имеет большой радиоактивный след. Цезий-137 излучает около 2 миллизивертов в час, что соответствует дозе 10 медицинских рентгеновских лучей или годовому нормальному фоновому излучению на уровне моря. Чиновники говорят, что если вы подержите капсулу даже в течение короткого времени, это может вызвать радиационные ожоги и увеличить риск тяжелого заболевания.

«Мы обеспокоены тем, что кто-то возьмет ее, не зная, что это такое», — говорит доктор Эндрю Робертсон, главный санитарный врач штата. «Они могут подумать, что это что-то интересное, и взять домой или оставить в своей машине, или отдать кому-то». 

К счастью, это малонаселенный регион, поэтому маловероятно, что кто-нибудь наткнется на радиоактивный источник. Тем не менее, сейчас такие капсулы не тяжело найти.

Аналогичная радиоактивная капсула была утеряна в украинском карьере в конце 1970-х годов. Власти сдались после недели поисков и вернулись к своим обычным делам. Капсула в конечном итоге оказалась в бетоне, который использовался для строительства многоквартирного дома в городе Краматорск. С 1980 по 1989 год Цезием-137 отравились жители квартиры 85. Всего от лейкемии умерло четыре человека, еще 17 получили большие дозы радиации до того, как объект был найден.

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Но вернемся к Австралии, маршрут грузовика известен, поэтому австралийские власти пытаются сузить круг возможного местонахождения капсулы. Хотя мы говорим о почти 1100 км извилистых проселочных дорог. Тем временем DFES опубликовал изображение капсулы (выше) и просит всех, кто ее увидит, немедленно связаться с властями.

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#австралия #радиоактивная капсула #цезий-137
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