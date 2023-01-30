Электромобиль Xiaomi делает ставку на современный дизайн и автономное вождение.

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Для многих технологических компаний следующим шагом является выход на рынок автомобилей. Много было сказано об Apple Car и о том, насколько революционным может быть электромобиль Купертино для автомобильного мира, но пока у нас есть только дым и слухи. Однако есть ещё один известный бренд, который объявил о своем выходе в автомобильный мир, и это Xiaomi. Китайская компания имеет на рынке десятки товарных категорий, и скоро у нее появится собственный электромобиль. Маркетологи сильно не заморачивались над названием и решили назвать его Xiaomi MS11, а сегодня в сети появились первые изображения его дизайна.

Изображения электромобиля стали вирусными в китайской социальной сети Weibo, где вы можете увидеть галерею презентационных фотографий. Качество не самое лучшее, так как фото сделаны во время воспроизведения автомобильного видео, но в любом случае дизайн отлично выделяется. На фотографиях мы видим нечто похожее на то, что обещала китайская компания, современный дизайн со спортивными нотками.

Дизайн первого электромобиля Xiaomi, MS11, похоже, заимствован у BYD Seal, а также у McLaren 720S.

В социальных сетях сравнили китайский электромобиль с другими известными брендами. Похоже, Xiaomi построила Франкенштейна, позаимствовав переднюю аэродинамику McLaren (где выделяются овальные фары, столь характерные для бренда) и заднюю часть Aston Martin. В целом, кажется, что китайская фирма не слишком рисковала с дизайном, поскольку стиль кузова во многом соответствует тенденции, которую мы наблюдаем на рынке электромобилей высокого класса в последние несколько лет.

Один аспект, которым Xiaomi MS11 хочет выделиться, связан с автономным вождением. Автомобиль оснащен полным набором датчиков и камер, которые обеспечивают ему высокий уровень автономности. Похоже, что Xiaomi была вдохновлена Теслой и представит нам свою версию автопилота со своим новым электромобилем, напоминающим дешевые автомобили NIO.

Xiaomi предупредила о своих намерениях еще в 2021 году, когда приобрела Deepmotion (компанию, специализирующуюся на автомобильных технологиях) и объявила об открытии завода в Китае. Эти изображения, похоже, указывают на то, что Xiaomi довольна дизайном и, по-видимому, готова к запуску коммерческой кампании. Прототипы автомобиля уже давно ездят по дорогам Китая, но на этот раз мы видим что-то похожее на «готовый продукт».

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О цене пока ничего не известно, но по оценкам экспертов, она будет составлять от 12 500 до 15 000 евро. Что касается запуска, то в Китае говорят о 2024 году, но пока ничего не подтверждено.