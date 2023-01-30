MusicLM — это аналог ChatGPT для создания музыки.

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OpenAI добилась большого успеха благодаря впечатляющим возможностям искусственного интеллекта ChatGPT, который умеет писать академические рефераты, общаться с пользователями на любые темы и очень скоро будет использоваться в новой поисковой системе. Ситуация настолько серьезная, что руководство Google забеспокоилось о будущем своей поисковой системы, что побудило компанию разработать версию Google Search с искусственным интеллектом наряду с другими проектами в области искусственного интеллекта, такими как технология создания изображений, согласно New York Times. Поэтому неудивительно, что Google начала осваивать еще одну неизведанную территорию: музыку, генерируемую искусственным интеллектом. Поисковый гигант создал бота с искусственным интеллектом, который может создавать музыку из текстовых описаний или даже историй, отражающих определенную эпоху.

Google назвала эту систему искусственного интеллекта «MusicLM», который предположительно является аналогом ChatGPT с точки зрения создания музыки. В исследовательской статье, опубликованной 26 января, разработчики Google описали MusicLM как «модель, генерирующую высококачественную музыку из текстовых описаний». Система может воспроизводить музыку на частоте 24 кГц и остается на этой частоте в течение всей музыкальной композиции.

Чтобы MusicLM создал новую музыку, сначала необходимо написать очень подробную подсказку с указанием стиля или жанра. Надписи типа «cayндтpeк apкaднoй игpы c зaпoминaющимcя pиффoм элeктpoгитapы» или «смесь peггeтoнa и элeктpoннoй тaнцeвaльнoй мyзыки c кocмичecким пoтycтopoнним звуком» может привести к неожиданным результатам.

Искусственный интеллект также может создавать более длинные саундтреки с короткими текстовыми подсказками, такими как «мелодичное техно» или «расслабляющий джаз», которые длятся до пяти минут. Он даже может преобразовать короткое повествование или описание картины в музыку. Например, он создал завораживающую мелодию по мотивам произведений Жака-Луи Давида «Переход Наполеона через Альпы» и «Крик» Эдварда Мунка.

Программисты отметили, что Google обучила MusicLM существующему музыкальному контенту, защищенному авторским правом, поэтому неудивительно, что около 1% примеров могут быть связаны с существующими песнями. Это вызывает опасения по поводу способности MusicLM легко использовать существующие материалы, защищенные авторским правом, для создания собственной песни.

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Из-за этой проблемы Google не планирует выпускать эту модель для широкой публики в ближайшее время. На данный момент компания сообщила про 5500 музыкальных композиций. Этот набор данных, известный как «MusicCaps», теперь доступен на странице Google Github.