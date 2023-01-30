Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Новый искусственный интеллект Google может создавать музыку с помощью коротких подсказок
MusicLM — это аналог ChatGPT для создания музыки.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

OpenAI добилась большого успеха благодаря впечатляющим возможностям искусственного интеллекта ChatGPT, который умеет писать академические рефераты, общаться с пользователями на любые темы и очень скоро будет использоваться в новой поисковой системе. Ситуация настолько серьезная, что руководство Google забеспокоилось о будущем своей поисковой системы, что побудило компанию разработать версию Google Search с искусственным интеллектом наряду с другими проектами в области искусственного интеллекта, такими как технология создания изображений, согласно New York Times. Поэтому неудивительно, что Google начала осваивать еще одну неизведанную территорию: музыку, генерируемую искусственным интеллектом. Поисковый гигант создал бота с искусственным интеллектом, который может создавать музыку из текстовых описаний или даже историй, отражающих определенную эпоху.

Google назвала эту систему искусственного интеллекта «MusicLM», который предположительно является аналогом ChatGPT с точки зрения создания музыки. В исследовательской статье, опубликованной 26 января, разработчики Google описали MusicLM как «модель, генерирующую высококачественную музыку из текстовых описаний». Система может воспроизводить музыку на частоте 24 кГц и остается на этой частоте в течение всей музыкальной композиции.

Чтобы MusicLM создал новую музыку, сначала необходимо написать очень подробную подсказку с указанием стиля или жанра. Надписи типа «cayндтpeк apкaднoй игpы c зaпoминaющимcя pиффoм элeктpoгитapы» или «смесь peггeтoнa и элeктpoннoй тaнцeвaльнoй мyзыки c кocмичecким пoтycтopoнним звуком» может привести к неожиданным результатам.

Искусственный интеллект также может создавать более длинные саундтреки с короткими текстовыми подсказками, такими как «мелодичное техно» или «расслабляющий джаз», которые длятся до пяти минут. Он даже может преобразовать короткое повествование или описание картины в музыку. Например, он создал завораживающую мелодию по мотивам произведений Жака-Луи Давида «Переход Наполеона через Альпы» и «Крик» Эдварда Мунка.

Программисты отметили, что Google обучила MusicLM существующему музыкальному контенту, защищенному авторским правом, поэтому неудивительно, что около 1% примеров могут быть связаны с существующими песнями. Это вызывает опасения по поводу способности MusicLM легко использовать существующие материалы, защищенные авторским правом, для создания собственной песни.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Из-за этой проблемы Google не планирует выпускать эту модель для широкой публики в ближайшее время. На данный момент компания сообщила про 5500 музыкальных композиций. Этот набор данных, известный как «MusicCaps», теперь доступен на странице Google Github.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #искусственный интеллект #chatgpt #musiclm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
Google представила нейросеть MusicLM – она создает музыку по текстовому описанию или картинкам
В Android 14 внедряют блокировку установки некоторых устаревших приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
16
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
29
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
14
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
36
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
12
Италия отказалась предоставить Украине наступательное вооружение
1
Создатели Atomic Heart прокомментировали информацию о передаче российским спецслужбам данных посетителей своего сайта
6
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
23
"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
8
Starlink Илона Маска помог нанести удар по центру связи ВСУ в Угледаре
3
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Rolls Royce представил миниатюрный ядерный реактор, который может питать лунную базу
1
OnePlus 11R с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет представлен 7 февраля
1
Похоже, Intel блокирует андервольтинг процессоров Alder Lake и Raptor Lake в новых версиях BIOS
14
GeForce RTX 3060@8 Гб против Radeon RX 6600 - выбираем оптимальную игровую видеокарту до 30 000р
6
При пожаре большинство людей будут спасать свой смартфон-по результатам опроса Secure Data Recovery
+
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Продажи первых потребительских SSD с поддержкой PCIe Gen5 начались в Японии
+
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
177

Популярные статьи

Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
57
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
267
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
83
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
46
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
61
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
5
Трассировка лучей на Xbox Series S
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Подошвелев
17:36
Ну какая PS5 pro? Успокойтесь уже. Если такая и выйдет, то не в этом году. Хотя я сомневаюсь вообще в её выходе
Отечественный премиальный бренд Aurus будет выпускать электромобили
хахахер
17:28
всё правильно они сказали в миде,там сперва надо знать кто управляет США,а только потом про переговоры
В МИД РФ назвали бессмысленными разговоры с Западом по украинскому вопросу
Astaroth_AiR
17:26
вот поэтому и хочется 140
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
Вова Вогонь
17:25
А я и не сомневаюсь у нас в Украине люди просто так исчезают. Нацистское государство. Побыстрей бы нас русские освободили от таких нациков как ты.
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
Pustotnik
17:25
Квази/мази... они уже в составе России... А когда нужно отсоединиться, создаются параллельные органы власти... как на майдане... т.е. технология работает в две стороны... Но, это уже не актуально, они...
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
swr5
17:25
На Украине зеленое болото и запуганый народ.
Работника Meta*, заикнувшегося о тайном разряде батарей приложением, быстро уволили из компании
Gosha
17:24
Шо таке? А як жи украина - це европа?
На Западе сомневаются в реалистичности сценария вступления Украины в ЕС в течение двух лет
нуда
17:24
слышали уже, мол "мы всего незнаем))) для идиотов сказки
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
D0C
17:23
Сборка огоннь - в России за ту же цену можно все взять
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
Вова Вогонь
17:23
пока ты в диван пердишь, мы всё вернем, есть какие то сомнения? у меня нет, я видел как русские воюют, это крутые спецы, не то что наши ЗСУ палку от автомата отличить не могут
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем