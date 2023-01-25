Morefine M9 — это компактный настольный компьютер с поддержкой Windows 11, поддерживающий до 32 ГБ оперативной памяти и до двух твердотельных накопителей. Это также один из первых мини-ПК на базе процессора Intel Alder Lake-N.
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Вы можете приобрести базовую модель с процессором Intel N100 за 199 долларов на AliExpress или доплатить за конфигурацию с оперативной памятью до 32 ГБ и хранилищем PCIe NVMe до 1 ТБ.
В основе маленького компьютера лежит 6-ваттный 4-ядерный и 4-поточный процессор с поддержкой частот до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD с 24 исполнительными блоками и скоростью до 750 МГц.
Процессор Intel N100 разработан на архитектуре Intel Alder Lake-N, а ядра основаны на той же архитектуре «Gracemont» и «Efficiency», используемые в процессорах Intel Alder Lake 12-го поколения, и должны обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с «Tremont» на базе Atom.
Тем не менее, это все еще бюджетный процессор. Таким образом, хотя вы можете рассчитывать на такие функции, как поддержка до двух 4K-дисплеев и приемлемую производительность для воспроизведения мультимедиа и других повседневных задач, не ожидайте, что этот компьютер за 199 долларов отлично подойдет для таких ресурсоемких приложений, как редактирование видео или AAA-игр.
Процессор Intel N100 также является одним из наименее мощных членов нового семейства Alder Lake-N, поэтому будет интересно посмотреть, выпустит ли компания Morefine или другие производители мини-ПК модели с более производительными процессорами Intel N200 или Intel Core i3-N300 / N305.
Размеры Morefine M9 составляют 113 x 106 x 42 мм и весят 240 граммов. Под капотом у него есть слот M.2 2280 с поддержкой хранилища PCIe 3.0 NVMe, слот M.2 2242 для хранилища SATA и поддержка до 32 ГБ памяти DDR4-3200. Также есть вентилятор, радиатор и карта беспроводной связи с поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.
Порты включают:
- 2 х HDMI 2.0
- 1 х гигабитный Ethernet
- 4 порта USB 3.2 типа А
- 1 х 3,5 мм аудио