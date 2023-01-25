Это небольшой, но достаточно мощный девайс.

Morefine M9 — это компактный настольный компьютер с поддержкой Windows 11, поддерживающий до 32 ГБ оперативной памяти и до двух твердотельных накопителей. Это также один из первых мини-ПК на базе процессора Intel Alder Lake-N.

реклама

Вы можете приобрести базовую модель с процессором Intel N100 за 199 долларов на AliExpress или доплатить за конфигурацию с оперативной памятью до 32 ГБ и хранилищем PCIe NVMe до 1 ТБ.

В основе маленького компьютера лежит 6-ваттный 4-ядерный и 4-поточный процессор с поддержкой частот до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD с 24 исполнительными блоками и скоростью до 750 МГц.

Процессор Intel N100 разработан на архитектуре Intel Alder Lake-N, а ядра основаны на той же архитектуре «Gracemont» и «Efficiency», используемые в процессорах Intel Alder Lake 12-го поколения, и должны обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с «Tremont» на базе Atom.

Тем не менее, это все еще бюджетный процессор. Таким образом, хотя вы можете рассчитывать на такие функции, как поддержка до двух 4K-дисплеев и приемлемую производительность для воспроизведения мультимедиа и других повседневных задач, не ожидайте, что этот компьютер за 199 долларов отлично подойдет для таких ресурсоемких приложений, как редактирование видео или AAA-игр.

Процессор Intel N100 также является одним из наименее мощных членов нового семейства Alder Lake-N, поэтому будет интересно посмотреть, выпустит ли компания Morefine или другие производители мини-ПК модели с более производительными процессорами Intel N200 или Intel Core i3-N300 / N305.

Размеры Morefine M9 составляют 113 x 106 x 42 мм и весят 240 граммов. Под капотом у него есть слот M.2 2280 с поддержкой хранилища PCIe 3.0 NVMe, слот M.2 2242 для хранилища SATA и поддержка до 32 ГБ памяти DDR4-3200. Также есть вентилятор, радиатор и карта беспроводной связи с поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

Порты включают:

2 х HDMI 2.0

1 х гигабитный Ethernet

4 порта USB 3.2 типа А

1 х 3,5 мм аудио

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



