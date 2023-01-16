Инсайдеры считают, что новый телефон будет серии Realme V30.

На прошлой неделе Realme представила два новых смартфона, сертифицированных Министерством промышленности и 3C, модели RMX3618 и RMX3619, и как сообщается эти два телефона имеют одинаковые характеристики и внешний вид. От инсайдеров поступили новости о том, что эти два новых телефона будут серии Realme V30.

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Сегодня стало известно, что модель RMX3618 была сертифицирована в Google Play и в указанных технических характеристиках указано, что смартфон будет оснащен чипом Dimensity 700 от MediaTek.

В сочетании с параметрами, ранее обнародованными Министерством промышленности и информационных технологий, новое устройство будет иметь 6,517-дюймовый жидкокристаллический экран с разрешением 720p+, большой аккумулятор емкостью 4890 мАч, поддержку зарядки 10 Вт, основную камеру на 13 МП сзади, 5-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели, толщину 8,1 мм, вес 186 г, боковое решение для распознавания отпечатков пальцев и предустановленный Android 12.

Для сравнения, в июне прошлого года Realme выпустила модель для офлайн-рынка — Realme V20 (RMX3610) по цене от 999 юаней (10 тысяч рублей) за версию на 128 ГБ.

Realme V20 оснащен чипом Dimensity 700 от MediaTek, поддерживает двухрежимный 5G, имеет 6,5-дюймовый HD + ЖК-экран с каплевидным вырезом, имеет толщину около 8,1 мм, весит 184 грамма, оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 10 Вт, имеет двойную камеру 13 Мп + 0,3 Мп сзади, 5 Мп спереди, разъем для наушников 3,5 мм, распознавание отпечатков пальцев отсутствует.

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