Ранее «Союз МС-23» планировалось отправить в космос в марте с новым экипажем на борту, но теперь он будет запущен как можно скорее, чтобы на станции было достаточно мест для экстренной эвакуации.

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Прошло несколько недель с тех пор, как на российском космическом корабле «Союз-МС22», который пристыкован к Международной космической станции (МКС), обнаружили утечку охлаждающей жидкости. «Роскосмос» работал над потенциальными планами экстренной эвакуации, не говоря уже о том, как станция будет справляться с регулярной ротацией экипажа без этого транспортного средства. Как сегодня сообщили в «Роскосмосе», специалисты определились с планом действий. Космическое агентство перенесет следующий запуск «Союза» вперед и гарантирует, что у экипажа будет обратный путь на Землю, но это может означать, что будущий экипаж будет дольше находиться на МКС.

Роскосмос и НАСА решили не использовать космический корабль «Союз-МС22» для перевозки людей. Без работающей системы охлаждения внутренняя часть корабля будет нагреваться до 40 градусов по Цельсию, и «Союзу» требуется более шести часов, чтобы достичь поверхности после выхода из МКС. В связи с высоким риском, специалисты Роскосмоса решили не рисковать.

Новый план Роскосмоса заключается в том, чтобы просто ускорить запуск следующего «Союза», запуск которого запланирован на 20 февраля. Ранее «Союз-МС22» планировалось отправить в космос в марте с новым экипажем на борту, но теперь он будет запущен как можно скорее, чтобы на станции было достаточно мест для экстренной эвакуации. К тому же НАСА ведет переговоры со SpaceX, чтобы разработать план использования Crew Dragon для доставки всех семи членов экипажа на Землю, если это будет необходимо. План предполагает размещение трех пассажиров в грузовом отсеке, так как в космическом корабле всего четыре места.

«Союз» — один из самых надежных кораблей в мире, рассчитанных на доставку космонавтов, но он не подлежит повторному использованию. Это означает, что Роскосмос должен строить новый для каждой миссии. В настоящее время космическое агентство работает над MС-23 и похоже, что он может быть выпущен в ближайшие несколько недель. Его наличие на МКС вернет состав спасательных шлюпок в нормальное состояние, но потеря МС-22 задержит следующую ротацию экипажа. МС-22 будет использоваться для отправки оборудования и экспериментальных образцов на Землю, но из-за этого экипаж МС-22, состоящий из астронавта Фрэнка Рубио и космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, проведет в космосе почти год, прежде чем прилетит следующий сменный экипаж на МС-24. Перед отправкой МС-22 на Землю, экипаж должен будет перенести все оборудование на МС-23.

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Это изменение в расписании может привести к дополнительным задержкам запуска, поскольку партнеры по МКС будут приспосабливаться к незапланированному запуску «Союза». В настоящее время SpaceX обдумывает отсрочку запуска миссии Crew-6, которая должна была состояться в середине февраля. В итоге: МС-23 может быть загружен дополнительными припасами вместо человеческого экипажа, когда он будет запущен в ближайшие несколько недель. Джоэл Монтальбано, менеджер программы космической станции НАСА, пошутил на брифинге для СМИ, что они должны отправить немного мороженого, чтобы компенсировать задержку.