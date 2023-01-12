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НАСА финансирует 14 футуристических концепций исследования космоса, включая гидросамолет «TitanAir»
Также среди новых концепций значится гигантский космический лазер для более быстрого межпланетного путешествия.
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Не так давно огромный телескоп, парящий за пределами Луны и всматривающийся в зарождение Вселенной, был бы научной фантастикой, но сегодня космический телескоп Джеймса Уэбба занимается самой настоящей наукой. Но космическая наука не стоит на месте и поэтому НАСА разработала программу Innovative Advanced Concepts (NIAC), цель которой состоит в том, чтобы финансировать перспективные идеи, которые помогут в изучении вселенной. Космическое агентство сегодня объявило о финальном раунде наград NIAC, где значится гидросамолет для исследования луны Сатурна и гигантский космический лазер для более быстрого межпланетного путешествия.

14 новых проектов включают технологии, которые в настоящее время не существуют, но являются достаточно правдоподобными — никаких концепций далекого будущего, таких как варп-двигатели или искусственная гравитация. Например, существует несколько концепций двигателей следующего поколения, таких как система Pellet-Beam Propulsion, предложенная Калифорнийским университетом. Эта концепция будет использовать поток микроскопических сверхскоростных частиц, приводимых в движение с помощью лазерной абляции, чтобы разогнать космический корабль до невероятных скоростей. В технической документации говорится, что такой двигатель поможет достичь края Солнечной системы всего за три или четыре года.

Также сообщается, что система Pellet-Beam не имеет механизма для замедления или маневрирования, когда космический корабль достигает места назначения. Для решения этой проблемы другая команда из Positron Dynamics из Сиэтла предложила новый тип ракетного двигателя на осколках деления (FFRE), который встраивает ядерное топливо в матрицу аэрогеля сверхнизкой плотности. Этот двигатель будет использовать продукты деления ядерной реакции в качестве топлива, разгоняя его до тех же скоростей, что и ракетный двигатель.

Следующий интересный проект у Рочестерского технологического института, который был выбран для получения гранта NIAC из-за разработки своей терморадиационной ячейки (TRC), которая аналогична радиоизотопному тепловому генератору, используемому в таких миссиях, как Perseverance. Этот крошечный генератор (RTG) будет иметь объем всего 0,2 литра против 212 литров у стандартных ритэгов, но этого будет достаточно для 10-кратного увеличения мощности кубсата, развернутого на орбите внешней планеты.

Говоря о внешних планетах, растет интерес к изучению множества лун, вращающихся вокруг газовых гигантов, и Титан является главной целью. Вашингтонская компания Planet Enterprises предложила гидросамолет TitanAir, который способен летать через азотную атмосферу Титана или плыть по морям жидких углеводородов. Самолет сможет собирать образцы атмосферы во время полета, используя вентиляционные отверстия на передней кромке крыла.

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TitanAir, наряду с 13 другими выбранными проектами, получит грант в размере 175 000 долларов для дальнейшего развития концепции. Возможно, однажды мы отправим на Титан космический корабль с лазерным двигателем и гидросамолетом, но пока это все научная фантастика.

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#космос #nasa #наса #вселенная #солнечная система #телескоп джеймса уэбба #titanair
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