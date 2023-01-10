Марсоход Zhurong приземлился на Марсе в мае 2021 года и нормально работал до середины 2022 года.

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На Марсе нет коренных жителей (о которых мы знаем), но он населен марсоходами. Большинство механических исследователей Красной планеты прилетили из США и Европы, но в прошлом году Китаю также удалось отправить свой марсоход Zhurong. Китайский марсоход находился в спячке всю долгую марсианскую зиму и должен был проснуться в конце прошлого месяца. Однако этого не произошло и Китайское национальное космическое управление (CNSA) начало подозревать, что этого никогда не произойдет.

Марсоход Zhurong приземлился на Марс в мае 2021 года и нормально работал до середины 2022 года пока не наступила марсианская зима. Известно, что зимой температура может опускаться до -140 градусов по Цельсию, а более низкая активность солнца затрудняет получение солнечной энергии, которая необходима марсоходу Zhurong для поддержания запланированных операций. Таким образом, CNSA решило перевести марсоход в спящий режим. Предполагалось, что он автоматически проснется и отправит сигнал на Землю, когда уровень его мощности достигнет 140 Вт, а ключевые внутренние компоненты достигнут температуры не менее 15 градусов по Цельсию.

Команда ожидала получить известие от Zhurong 26 декабря, но эта дата наступила и ничего не произошло. В настоящее время существует подозрение, что пылевые бури на Марсе покрыли солнечные панели марсохода, не позволяя ему собрать достаточно энергии, чтобы проснуться. Это привело к гибели множества роботизированных миссий на Марсе в прошлом, совсем недавно — посадочного модуля НАСА InSight. Полная уверенность в том, что любая солнечная панель на Марсе в конечном итоге покроется пылью, побудила НАСА использовать радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ) в долгосрочных миссиях, таких как Curiosity и Perseverance.

Марсоход Zhurong собрал важные данные на Марсе и возможно в будущем все таки проснется, если ему помогут другие марсоходы.Не имея возможности дистанционно активировать находящегося в спящем режиме робота, следующим шагом CNSA является проверка Zhurong с помощью его орбитального зонда Tianwen-1. Хотя зонд сейчас не может связаться с марсоходом, чтобы получить данные с его двух камер, команда надеется, что изображения с орбиты помогут пролить свет на то, что заставило его оставаться в спящем режиме.

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К счастью, у Zhurong был целый земной год (347 марсианских сол), чтобы завершить свою основную научную миссию. Во время работы он собрал данные о геологии и атмосфере Марса и преодолел 1921 метров. Если его удастся оживить, это будет неожиданный бонус. Если нет, Zhurong уже сделал все, на что надеялось CNSA.