Компания сообщила, что новый ноутбук появится летом и будет продаваться по рекомендуемой цене 2099 долларов.

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Современные 13,3-дюймовые ноутбуки легко транспортировать, но ограниченное пространство экрана может стать проблемой для требовательных пользователей. Но что вы скажете, если вам предложат два 13,3 дюймовых экрана в стандартном корпусе 13,3 дюймового ноутбука? Компания Lenovo представила свой новый ноутбук Yoga Book 9i на выставке CES 2023. Ноутбук имеет необычный форм-фактор, который предоставляет возможности о которых другие ноутбуки и мечтать не могли, но к сожалению он не будет дешевым.

Традиционный корпус ноутбука в виде раскладушки имеет клавиатуру с одной стороны и дисплей с другой, но Yoga Book 9i оснащен парой 13,3-дюймовых сенсорных OLED-экранов. Для набора текста в комплекте с ноутбуком идет Bluetooth-клавиатура в стиле оригами со встроенной подставкой. Вы можете установить ноутбук как в книжной, так и в альбомной ориентации, обе из которых имеют свои достоинства и делают Yoga Book 9i не похожим ни на один другой ноутбук на рынке. Он также поставляется со стилусом для рукописного ввода.

Сообщается, что это по-прежнему ноутбук Yoga, поэтому вы можете положить клавиатуру и отойти, чтобы разместить Yoga Book 9i в режиме палатки, или вы можете разместить его на столе, как традиционный ноутбук. В этом режиме у вас есть возможность запустить виртуальную клавиатуру и трекпад на «нижнем» мониторе для ввода текста. Это, вероятно, не лучший способ набора текста, но это действительно интересная демонстрация. Входящая в комплект ультратонкая клавиатура является магнитной, и вы можете поместить ее поверх нижнего экрана, чтобы Yoga Book 9i выглядел и работал как традиционный ноутбук.





У этого ноутбука есть нечто большее, чем уникальный форм-фактор. Внутри Yoga Book 9i оснащен процессором Intel Core i7 13-го поколения (Raptor Lake) и графикой Intel Iris Xe. Lenovo заявляет, что ноутбук обеспечивает 10 часов автономной работы в режиме с двумя экранами, что впечатляет, учитывая разрешение панелей 2,8K. Этот результат, вероятно, предполагает, что вы уменьшите яркость по сравнению с пиковыми 400 нит. Lenovo умело интегрировала динамики в корпус Yoga, которые расположились между двумя мониторами. Там четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

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Lenovo заявляет, что начнет продавать Yoga Book 9i в июне 2023 года по стартовой цене 2099 долларов. Неясно, соответствует ли это цене модели Core i7, представленной на выставке CES, но это будет дорогостоящий ноутбук, несмотря ни на что.