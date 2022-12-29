Юристы считают, что замороженная криптовалюта «никогда не принадлежала FTX или Alameda» и должна быть возвращена клиентам до выплаты долгов компании.

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До недавнего времени FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, контролирующей цифровые деньги на миллиарды долларов. Ситуация изменилась в ноябре, когда компания столкнулась с кризисом ликвидности и обанкротилась, унеся с собой средства клиентов. В это время суды по делам о банкротстве в США и на Багамах пытаются разобраться в этой неразберихе, группа бывших клиентов подала коллективный иск, добиваясь приоритетного доступа к оставшимся средствам компании.

Крах FTX отчасти стал следствием продолжающегося падения цен на криптовалюту, начавшегося ранее в этом году. После того, как в этом году развалились такие компании, как Celsius и Three Arrows, для многих не стало сюрпризом, когда FTX столкнулась с проблемами, и тем не менее это стало шоком для криптомира. Падение началось, когда другая крупная криптофирма, известная как Binance, отозвала токен FTT после обвинений в том, что компания ненадлежащим образом поделилась средствами со своим дочерним хедж-фондом Alameda Research. Клиенты поспешили вывести средства, которые FTX не смогла покрыть, а затем Binance отказалась от сделки по приобретению FTX, ознакомившись с бухгалтерскими книгами. Когда все рухнуло, FTX заморозила учетные записи клиентов, и теперь инвесторы спорят о том, кто должен получить оставшиеся денежные средства.

Всплыли факты о том, что генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид неправомерно снял средства со счетов клиентов для использования в других торговых операциях и оставив немного средств на своих счетах после того, как компания развалилась. Это вполне правдоподобное предположение лежит в основе нового судебного иска, который был подан в суд Делавэра по делам о банкротстве четырьмя лицами, которые утверждают, что представляют всех бывших клиентов FTX и по их словам это до 1 миллиона человек. Когда финансовые фирмы терпят крах, некорпоративные клиенты обычно оказываются последними в очереди на получение возмещения, а это означает, что они не получают всего, что им причитается. В иске содержится просьба к судам ставить некорпоративных клиентов в первую очередь.

Недавно Бэнкман-Фрид был освобожден из-под стражи под залог в размере 250 миллионов долларов.

Согласно новому заявлению, в условиях FTX не говорилось, что биржа может «смешивать» средства клиентов с инвестициями, ни использовать эти средства для покрытия общих операционных расходов. Таким образом, замороженная криптовалюта «никогда не принадлежала FTX или Alameda» и должна быть возвращена клиентам до выплаты долгов компании. Неясно, есть ли у этого судебного процесса какие-либо шансы на успех, но он определенно замутит воду и без того запутанного банкротства. FTX базировалась на Багамах, и недавние обвинения предполагают, что руководство компании незаконно присвоило средства для покупки обширных активов в сфере недвижимости, а также долей в других криптофирмах, таких как Robinhood.

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Бэнкману-Фриду предъявлено несколько обвинений в совершении уголовного преступления за неправильное обращение с FTX. Если его признают виновным, ему будет грозить более 100 лет тюрьмы. Несколько других лидеров FTC и Alemeda уже признали себя виновными по меньшим обвинениям и сотрудничают со следствием.