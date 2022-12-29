Ученые считают, что в этом городе, который сейчас называется Деринкую, проживали ранние христиане, бежавшие от римлян, а также арабы-мусульмане, ищущие убежища от арабо-византийских войн.

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Большинство людей, которые ломают кувалдой одну из своих стен, в конечном итоге не находят ничего, кроме пыли и паутины. Но для одного человека в Турции попытка реконструкции своего дома в 1963 году привела к открытию целого города. При сносе стены подвала открылся многоуровневый подземный город, в котором, как теперь предполагают археологи, проживало до 20 000 человек.

Человек, чье имя остается засекреченным даже спустя несколько десятилетий, проживал в турецком регионе Каппадокии. Говорят, что он работал над внутренней модернизацией дома, когда разрушил единственный барьер, отделяющий его жилище от резиденции людей еще в 8-м или 7-м веках до нашей эры. Дыра в его стене открыла туннель, который сменился другими туннелями, что позволило археологам из Департамента культуры Турции лично осмотреть неожиданно открытый город.

Считается, что в этом городе, который сейчас называется Деринкую, проживали ранние христиане, бежавшие от римлян, а также арабы-мусульмане, ищущие убежища от арабо-византийских войн. По сравнению с другими убежищами, Деринкую предлагал достойный уровень безопасности: многие люди вообще не знали о подземном лабиринте, и если бы жители были обнаружены, они могли бы использовать множество запутанных путей эвакуации, чтобы избежать угрозы. Они даже использовали каменные “двери”, чтобы блокировать проходы, заперев себя и свои семьи внутри с домашним скотом и другими припасами, пока злоумышленники не сдадутся и не уйдут.

«Вентиляционный колодец» в Деринкую.

Некоторые археологические находки позволяют предположить, что в Деринкую проживали не только беженцы из других стран, но и местные жители. Вентиляционные шахты, водные каналы и колодцы глубиной до 55 метров помогли облегчить выживание, не требуя от жителей выходить на поверхность. Те, кто жил в Деринкую — временно или надолго — использовали факелы, чтобы видеть в вечной темноте города. Хотя большая часть Деринкую состоит из коридоров, ее общая площадь в 276 квадратных километров включает множество жилых помещений со спальнями и кухнями, что делает дом относительно комфортным.

18 этажей города Деринкую также сделали подземное убежище довольно оживленным. Считается, что фригийцы, группа древних индоевропейцев, известных своими впечатляющими строительными навыками, построили Деринкую с учетом множества функциональных приспособлений. Места, не использовавшиеся в качестве жилья, были превращены в рынки, места для встреч, школы и молитвенные дома. Жители в основном держали скот в камерах, близких к поверхности города, чтобы избежать неприятного запаха и скопления газа, в то время как подземные церкви часто располагались в отдельных камерах для общих занятий.

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Исследователи полагают, что Деринкую была заброшена как минимум за несколько столетий до того, как на нее наткнулся житель Каппадокии. Хотя город был впервые обнаружен 60 лет назад, археологи все еще работают над раскрытием всех секретов лабиринта, а некоторые фрагменты истории Даринкую были обнаружены только в этом году.