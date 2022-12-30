Сначала доктора подумали, что это аномалия, но потом доказали, что это совершенно новый орган, состоящий из двух слюнных желез.

реклама

Онкологи из Нидерландского института рака в Амстердаме проводили исследования рака и случайно наткнулись на “новые” железы. Онколог-радиолог Воутер Фогель и оральный и челюстно-лицевой хирург Маттейс Валстар работают над изучением раковых заболеваний, возникающих в области головы и шеи. Они использовали позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ) — известные тем, что помогают отслеживать метастазы рака предстательной железы и помогают в изучении пациентов с раком рта, горла и других видов рака. Во время исследований радиоактивная глюкоза "освещала" незнакомую часть лица и это насторожило ученых.

Онколог и хирург просканировали лица пациентов, и обнаружили, что определенная часть лица светилась у всех людей. Сообщается, что ровно 100 пациентов и трупов обладали одним и тем же странным ярким пятном, что побудило Фогеля и Валстара провести расследование. Вопреки тому, что они ожидали, пятно не было аномалией — это был совершенно новый орган, состоящий из двух слюнных желез.

Команда назвала обнаруженные органы «тубариальными железами» из-за их расположения внутри тела. Они примерно такого же размера, как три основные слюнные железы тела, но расположены по обе стороны от носоглотки, которая соединяет носовые ходы с остальной дыхательной системой человеческого тела. Большинство слюнных и слизистых желез в носоглотке имеют микроскопический размер, что объясняет удивление Фогеля и Валстара во время первых ПЭТ/КТ.

Открытие имеет прямое отношение к основной онкологической миссии команды. Лучевая терапия, которая используется для уничтожения раковых клеток и уменьшения размера опухоли, может вызвать осложнения в слюнных железах.

«У пациентов могут быть проблемы с приемом пищи, глотанием или речью, что может быть настоящим бременем», — говорится в заявлении Фогеля.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ученые из Медицинского центра Гронингена (UMCG) впоследствии изучили 723 больных раком и обнаружили, что усиление лучевой терапии коррелирует с увеличением проблем со слюнными железами, в том числе с недавно обнаруженными тубариальными железами. В результате радиотерапевтам придется избегать облучения этой части тела, как это происходит с более привычными слюнными железами.