Новый смартфон доступен для предварительного заказа в Китае по цене 3999 юаней (575 долларов США).

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

реклама

Новый игровой телефон компании Nubia под брендом RedMagic оснащен новейшими функциями, включая процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также новейший датчик отпечатков пальцев на дисплее.

Помимо этого, RedMagic 8 Pro также обладает функциями, которые стали определяющими для игровых телефонов в последние годы, включая большую батарею, поддержку быстрой зарядки и световые эффекты RGB. RedMagic 8 Pro доступен для предварительного заказа в Китае по цене 3999 юаней (575 долларов США) и выше. Как сообщается, Nubia планирует представить глобальную версию телефона 16 января, прежде чем открыть предварительные заказы для клиентов по всему миру, начиная с 28 января.

Компания заявляет, что по сравнению с серией RedMagic 7 Pro предыдущего поколения новый телефон оснащен более быстрым и энергоэффективным процессором, а также более быстрой памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Также сообщается, что RedMagic 8 Pro предлагает на 20% больше времени автономной работы.





Телефон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой вывода HDMI через USB и поддержкой технологии беспроводного отображения, позволяющей передавать видео на внешний экран с частотой до 120 Гц.

Он питается от двухэлементной батареи емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку до 165 Вт, хотя вам, возможно, придется доплатить, чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией, поскольку конфигурации начального уровня будут поставляться с быстрым зарядным устройством на 80 Вт в комплекте (хотя RedMagic 8 Pro+ с более высокими характеристиками и батареей емкостью 5000 мАч поставляется с зарядным устройством на 165 Вт).

Другие функции включают стереодинамики, 3 микрофона и 10-уровневую систему охлаждения, включающую пластину жидкостного охлаждения, графен под экраном и вентилятор на 20 000 об/мин.

RedMagic 8 Pro будет доступен в нескольких конфигурациях, включая модели с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Некоторые модели могут также иметь прозрачные элементы корпуса на задней панели, чтобы отображать RGB-подсветку вентилятора.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



